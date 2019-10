von Albert Bantle

Mit spürbarem Herzblut referierte Gudrun Brugger im Saal des Landgasthofes „Zum Mohren“ – immer darauf bedacht keine unnötigen Ängste zu schüren. Ihre klare Botschaft: Die Zeiten, in denen man die Haustüre offenstehen lassen konnte, sind vorbei. „Die Welt und die Gesellschaft haben sich verändert und die Polizei kann nicht überall sein“, sagte Brugger.

Die Maschen Betrügern und Dieben sind vielfältig. Die Kommissarin beschränkte sich auf einige Beispiele. Die zeigten, dass eine gewisse Vorsicht und ein gewisses Misstrauen gegenüber unbekannten Menschen am Telefon oder an der eigenen Haustüre angebracht sind. Die Betrüger seien meist sehr gute Schauspieler – überaus freundlich, rhetorisch gut, redegewandt und eloquent. Sie lassen ihren Opfern oft wenig Zeit um sich in Ruhe zu orientieren, bauen Zeitdruck auf, machen sie müde, ängstlich, zermürben sie und haben mit ihrer Überrumpelungstaktik sehr oft Erfolg.

„Keiner sollte glauben, dass ihm so etwas nicht passieren kann“, warnte Brugger. Sie rät daher: „Am Telefon und auch sonst keine persönlichen Daten oder sonstige Informationen zu Vermögen und Finanzen preisgeben. Die Polizei fragt nie und nimmer nach solchen Dingen.“

Aufs Bauchgefühl hören

Wenn fremde Menschen klingeln und um ein Glas Wasser bitten oder Blumen oder Pakete für angeblich abwesende Nachbarn übergeben möchten, handelt es sich um Ablenkungsmanöver. Eine zweite Person dringt dann unbemerkt in die Wohnung ein. Abhilfe verschaffen ein Blick aus dem Fenster, wenn es klingelt, eine Sperrkette an der Türe oder eine Sprechanlage. Ganz wichtig sei es auch, auf sein Bauchgefühl zu hören. „Oft wird die vorhandene Hilfsbereitschaft schamlos ausgenutzt“, weiß Brugger aus langjähriger Erfahrung.

Die stellvertretende Vorsitzende der Landfrauen, Martha Ettwein, begrüßte nicht nur alle Anwesenden, sondern dankte am Ende der Veranstaltung Gudrun Brugger und überreichte ihr ein kleines Blumenpräsent. | Bild: Albert Bantle

Und wer glaubt, dass die bei Anrufen auf dem Display zu sehenden Telefonnummern Hinweise auf den Anrufer geben, sollte sich nicht täuschen lassen. Für die meist versierten Täter ist es ein leichtes, die Telefonnummern zu manipulieren. Wer bei solchen Anrufen ein ungutes Gefühl bekommt, sollte einfach auflegen, so ein weiterer Tipp von Polizeikommissarin Gudrun Brugger.

Beratung zum Einbruchsschutz gibt es bei Bernhard Weißhaar, Polizeioberkommissar von der polizeilichen Beratungsstelle in Villingen. Infos zum Thema: http://www.k-einbruch.de oder http://www.polizei-beratung.de. Liste von Errichterfirmen mit polizeilicher Weiterbildung: http://www.praevention.polizei-bw.de/praevention/sicherungstechnik/.