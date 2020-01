von Gerd Jerger

Bereits in der Gemeinderatssitzung Anfang November hatte Gemeinderat Rüdiger Krachenfels auf die Kleidercontainer im Bereich des Parkplatzes Schliet bei der Eschachhalle sowie vor dem Nahkauf in Niedereschach hingewiesen, vor denen es meist aussehe „wie die Sau“. Er bat um Auskunft darüber, wer dort zuständig sei. Hierzu erklärt Hauptamtsleiter Jürgen Lauer, dass die Gemeinde als Eigentümerin der Grundstücksflächen, auf der die Container stehen, hierfür zuständig sei.

Platz videoüberwacht

Ortsbaumeister Hartmut Stern verwies darauf, dass der Bauhof diese unbefriedigende Situation rund um die Container bereits „auf dem Schirm“ habe. Es sei auch immer wieder erstaunlich, mit welcher Dreistigkeit und Selbstverständlichkeit bei den Kleidercontainern von unbelehrbaren Zeitgenossen einfach nur der Müll entsorgt werde. Das ist eigentlich nicht so recht nachvollziehbar, denn gerade bei diesen Containern auf dem Schlietparkplatz weist ein Schild unmissverständlich daraufhin, dass dieser Bereich videoüberwacht ist und Verstöße entsprechend geahndet würden.

„Ein Schandfleck“

Bei einem neuerlichen Spaziergang riss nun Rüdiger Krachenfels wohl der Geduldsfaden, und er wandte sich an den SÜDKURIER wegen dieses Schandflecks, wie er sich nun gerade über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel bei den Kleidercontainern im Bereich Parkplatz Schliet erneut präsentiere: Die Container bis an den Rand vollgestopft, sodass die Bürger ihre Kleidersäcke und -beutel eben vor den Containern ablagern.

Landkreis zuständig

Und was die Zuständigkeit der Entleerung dieser Container betrifft, so scheint man sich da wohl nicht so recht einig zu sein. Ist jetzt die Aussage des Hauptamtsleiters richtig, oder ist der Landkreis für die Entleerung zuständig, da ja an den Containern groß das Schild mit dem Quellenland Schwarzwald-Baar-Kreis mit Telefonnummer des Abfallwirtschaftsamtes angebracht ist? Auf unsere Nachfrage bestätigte auf jeden Fall Erna Vögele vom Amt für Abfallwirtschaft die Zuständigkeit ihrer Behörde, was die Entleerung der Container anbetrifft. Allerdings müsste das Landratsamt eben von der Gemeinde informiert werden, wenn die Container geleert werden müssten, was übrigens auch jeder Bürger über die am Container angebrachte Telefonnummer des Landratsamtes tun könne.

Über Feiertage keine Kontrollfahrt

Vom Hauptamt der Gemeinde bestätigte Albert Bantle, dass die Regelung mit der Leerung der Container in der Regel das Jahr über ja auch funktioniere, da die Bauhofmitarbeiter auf ihrer immer am Freitag stattfindenden Müll-Kontrollfahrt diese Behälter sichten und, wenn nötig, das Landratsamt informieren. Dass es über die Feiertage nicht geklappt habe, habe wohl daran gelegen, dass, durch die Feiertage über Weihnachten bedingt, diese Kontrollfahrten nicht stattgefunden haben.