von Albert Bantle

Das beliebte Herdepfelfest des FC Fischbach (FCF) findet am Samstag, 21. September, und am Sonntag, 22. September in der Bodenackerhalle statt.

Klaus Storz (links) und Johannes Korte bei der Kartoffelernte. | Bild: Albert Bantle

Die Herdepfel, die in vielen verschieden Speise-Variationen angeboten werden, reifen derzeit noch unter der Erde, ehe sie beim Fest in Form von leckeren Gerichten verspeist oder auch kiloweise zum Verarbeiten und Verzehr mit nach Hause genommen werden können.

Beim Herdepfelfest des FC Fischbach dreht sich alles um die Kartoffel. | Bild: Albert Bantle

Comedy-Abend mit bekannten Kabarettisten

Wie gewohnt bietet der FCF bei dem Fest ein ansprechendes Rahmenprogramm. Dazu gehört der samstägliche Comedy-Abend. In diesem Jahr konnte der Verein mit den „Bure zum Anlange“ zwei bekannte Schwarzwälder Stars der Comedy-Szene gewinnen. Im Schwarzwald sind die beiden längst Kult und mittlerweile weit über die Grenzen von Baden-Württemberg bekannt. In keinem anderen Bundesland gibt es Landwirte, die am Tag als Bauern schaffen und am Abend als Kabarettisten darüber sinnieren. Die Besucher können sich am Samstag, 21. September in der Bodenackerhalle auf einen humorigen und unterhaltsamen Abend freuen. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

Vorverkauf und Infos

Einen kleinen Vorgeschmack auf das Programm können Interessierte im Internet unter www.bure-zum-alange.de erhalten. Beginn der Veranstaltung ist am Samstag, 21. September um 20 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr in der Bodenackerhalle im Bodenacker 7 in Niedereschach–Fischbach. Im Vorverkauf kostet die Karte 12 Euro, an der Abendkasse 14 Euro. Der Vorverkauf läuft über Beate und Johannes Korte, erreichbar unter der Nummer 07725/915146. Bilder: Albert Bantle