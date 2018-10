von Albert Bantle

Das Blasorchester aus Kappel hat sich im Wertungsspiel in der Oberstufe einer Fachjury gestellt – mit Erfolg: Die Musiker erhielten das Prädikat "Mit ausgezeichnetem Erfolg teilgenommen".

Die 42 Musiker der Kapelle Kappel hatten sich schon früh auf den Weg nach Dietenhofen bei Nürnberg gemacht, um am dortigen Konzertwertungsspiel des Nordbayrischen Blasmusikverbands teilzunehmen. Nach dem Einspielen und Einstimmen der Instrumente in einem Nebengebäude betraten die Gäste aus Kappel schließlich den großen Saal und nahmen auf der Bühne Platz.

Viel Applaus

Nach dem Einspielstück "Mountain Wind" von Martin Scharnagl, das nicht in die Wertung einfloss, wurden die Kapelle und der Heimatort Kappel in kurzen Worten dem Publikum und der Jury vorgestellt. Danach folgten die beiden Stücke "Alvamar Ouverture" von James Barner und "Fiskinatura" von Thiemo Krass (Kategorie Grad 4, Oberstufe). Offensichtlich ist es dem Orchester unter der Leitung von Dirigent Andreas Hirt gelungen, das geprobte musikalische Können punktgenau abzurufen und voller Spielfreude wiederzugeben. Dies zeigten schon der Applaus im Saal sowie die ersten Ausführungen von Jurorin Corinna Nollenberger im Probenraum des dortigen Musikvereins. Dort fand das Beratungsgespräch zusammen mit dem gesamten Orchester statt. Dies war noch nicht die offizielle Wertung, jedoch zauberte der abschließende Satz der Jurorin: "Ihr werdet nicht enttäuscht nach Hause fahren" bereits ein hoffnungsvolles Lächeln in die Gesichter der Musiker.

Die Kapelle nach dem Auftritt.

Während Dirigent Andreas Hirt und der Vorsitzende Johannes Link am frühen Abend noch das Wertungsergebnis in Empfang nahmen, hatte die Mitglieder der Kapelle bereits die Hotelzimmer in Nürnberg bezogen, denn nun folgte der zweite Teil des Vereinsausfluges. Neben einem sechsgängigem Rittermahl, bei dem der Dirigent das offizielle Ergebnis (92,33 Punkte von 100) unter großem Jubel bekannt gab, folgte am Sonntag nach einem ausgiebigem Frühstück noch eine historische Bratwurstführung durch Nürnberg. Nach einer störungsfreien Heimreise traf man sich zum gemeinsamen Abschluss in Kappel im "Ristorante Stellfalle". Zur großen freudigen Überraschung aller gesellte sich dort der jetzt in Spanien lebende, frühere Schlagzeuger und Jugenddirigent der Trachtenkapelle Kappel, Felipe Fernandez mit seiner Frau zu den glücklichen Musikern, um zu gratulieren.

Auftritt im November Wer die Trachtenkapelle Kappel mit den beiden beim Wertungsspiel gezeigten sowie weiteren Musikstücken hören möchte, hat am 24. November Gelegenheit dazu. Dann wird die Kapelle als Gastorchester beim Jahreskonzert des Musikvereins Harmonie Niedereschach in der Eschachhalle zu Gast sein. Juroren beim Wertungsspiel waren Franz Haidu (Vorsitz), Petra Heidler, Corinna Nollenberger und Christian Steinlein. (aba)

