von Gerd Jerger

Es geht es wieder aufwärts mit dem Fußballnachwuchs im Sportverein Niedereschach (SVN), nachdem sich seit Juli dieses Jahres mit Stefan Spadinger ein neuer Jugendleiter für den Aufbau der SV-Jugend verantwortlich zeichnet.

Erster Jugendspieltag seit Langem

Seit langer Zeit konnte am vergangenen Wochenende ein erster F- und G-Jugendspieltag durchgeführt werden, eingebunden in ein dreitägiges Sportwochenende des SV Niedereschach. Mit fünf Gastmannschaften und eigenen Teams konnte ein kleines und feines Turnier ausgerichtet werden. Inzwischen habe man auch wieder 30 G-Jugendspieler und 12 F-Jugendspieler im Felde stehen, freute sich Stefan Spadinger am Samstag im Zuge der Ausrichtung der Jugendspiele. Zwar sei damit noch lange nicht der Boom im Jugendbereich erreicht, wie es vor Jahren mit der Jugendleiterin Marion Pantel mit teils 135 Kindern und Jugendlichen in den SVN-Jugendmannschaften der Fall war, aber die ersten Schritte zum Aufbau einer neuen SVN-Jugend seien endlich getan, nachdem dieses Feld seit Jahren brach gelegen habe.

Die neu ins Leben gerufene Damenmannschaft des SV Niedereschach, zusammen mit Trainer Christoph Schwarzeit und dem Vorsitzenden des SVN, Volker Frick, feiert am Sonntag ihr Punktspieldebüt.

So konnten den gesamten Samstag über die Bambinis erste Turnier-Erfahrungen sammeln. In den vier Spielen gegen den FC Kappel, FC Brigachtal, SV TuS Immendingen und SV Obereschach hatten die Kleinen jede Menge Spaß. Der spielerische Spaß stand bei den Turnieren im Vordergrund, wertungsfrei, wie für die Jugendmannschafften vorgeschrieben. Am Ende gab es für jede teilnehmende Mannschaft doch noch den Lohn für ihre Leistungen: einen ersten Pokal für das Regal im Kinderzimmer.

Spaß beim Elfmeterschießen

Schon bei der gut besuchten Eröffnung am vergangenen Freitagabend beim Elfmeter-Turnier, an dem sich 20 Teams beteiligten, ging es hoch her. Allein schon das Motto „Schlecht am Ball – stark am Bier“ zeigte, dass der Spaß am Fußballspiel im Vordergrund stand. Nichtsdestotrotz entwickelten die Teilenehmer natürlich viel Ehrgeiz, um das „Runde im Eckigen“ unterzubringen. Gegen später genossen die Akteure zudem die herrschende Flutlicht-Atmosphäre. Bei diesem lustigen und trotzdem spannenden Wettbewerb bestanden die Mannschaften aus fünf Schützen und einem Torwart. Und bei bester Bewirtung im Festzelt am Spielfeldrand stand natürlich auch die Weinseligkeit zu später Stunde mit im Vordergrund. Im Festzelt war dann auch das eher unwirtliche Schmuddelwetter am Sonntag bei Dauerregen einigermaßen zu ertragen, wenngleich die Aktiven auf dem Fußballrasen nicht viel davon profitierten.

Einstand der Damenmannschaft

Während des Sportwochenendes gab die ebenfalls neu ins Leben gerufene Damenmannschaft des SVN ihr Punktspieldebüt und begeisterte mit einem 6:2 Sieg gegen die Damen des VfB Villingen, ebenso wie später die erste Mannschaft des SVN beim 4:1 Sieg im Lokalderby gegen den FC Weiler. Lediglich die zweite Mannschaft verpasste mit einem 1:1 gegen den FC Weiler II einen Sieg. Das änderte jedoch nichts an der guten Stimmung an allen drei Tagen des Sportwochenendes, zumal die Besucher auch auf kulinarischem Gebiet bestens versorgt wurden. Somit hatte auch der Vorsitzende des Sportvereins Niedereschach, Volker Frick, am Sonntagabend allen Grund zur Freude: „Ich bin rundherum zufrieden und danke allen, die in irgendeiner Weise im Einsatz waren und mitgeholfen haben“, so der Vorsitzende in seinem Fazit.