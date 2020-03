von Gerd Jerger

Auf ein musikalisch wie auch kameradschaftlich tolles Jahr mit vielen erfolgreichen Veranstaltungen konnte der Vorsitzende der Trachtenkapelle Kappel, Johannes Link, in seinem letzten Rechenschaftsbericht als Vorsitzender bei der Jahreshauptversammlung in der „Mailänderstube“ verweisen.

Nachfolger gefunden: Links letzter Rechenschaftsbericht war es deshalb, weil für ihn sowie für den bisherigen Dirigenten Andreas Hirt ein Nachfolger gefunden werden musste. Andreas Hirt hatte sein Amt, da er sich musikalisch anderweitig orientierte, bereits zum Jahresende zur Verfügung gestellt. Recht zügig war für ihn mit Florian Billerbeck aus Deißlingen bereits ein neuer Dirigent verpflichtet worden. Für Johannes Link stand die Nachfolgeregelung nun in der Jahreshauptversammlung an: In geheimer Wahl wurde Petra Heini für zwei Jahre zur neuen Vorsitzenden gewählt. Stefanie Schwarzeit wurde zur Kassiererin bestimmt. Als aktive Beisitzer wurden Niklas Heini und Rebecca Bayer und als passiver Beisitzer Klaus Grießhaber gewählt. Somit ist der Vorstand der Trachtenkapelle wieder vollzählig und kann sich den neuen, vielfältigen Aufgaben im laufenden Jahr widmen.

