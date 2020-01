von Albert Bantle

Mit Bravour hat Tanja Obergfell ihr erstes Jahr als Vorsitzende des Musikvereins Fischbach (MVF) hinter sich gebracht. Das zeigte sich bei Jahreshauptversammlung des MVF am Dienstagabend. Als „völliger Frischling“ sei sie vor einem Jahr zur Vorsitzenden gewählt worden. Das erste Jahr sei für sie eine Herausforderung gewesen. Sie habe Ratschläge bekommen, sei unterstützt worden und zwischenzeitlich in ihrem abwechslungsreichen Amt angekommen. Ihr erstes Jahr als Vorsitzende, das sie nicht missen möchte, sei von Lust, Frust, Freude und Trauer geprägt gewesen. Sie spüre, dass sie an den Herausforderungen wachse.

Neuer Dirigent: Als große Herausforderung habe sie den Wechsel im Dirigentenamt beim MVF empfunden. Ohne Erfahrung auf diesem Gebiet habe sie plötzlich Einstellungsgespräche führen müssen. In dieser Zeit sei sie von den Vizedirigenten Albert Roth und Robert Lipp unterstützt worden. Mit Peter Strohmayer habe man nun einen neuen Dirigenten gefunden. Er passe sehr gut zum MVF und es fühle sich sehr gut an, einen solch engagierten Dirigenten zu haben, so Obergfell. Sichtlich Freude macht dem neuen Dirigenten Peter Strohmayer die Arbeit mit den Musikern.

Ehrungen beim Musikverein Fischbach. Unser Bild zeigt von links: Michael Stern, Robert Hilser, Cornel Schäfer und Tanja Obergfell.

Ehrenmitglieder verstorben: Beim Totengedenken zeigte sich, dass der Verein im abgelaufenen Jahr in den Reihen der verdienstvollen Ehrenmitglieder mit fünf Todesfällen einen großen Aderlass zu verzeichnen hatte: Hugo Stern und Valentin Roth, die früher auch aktiv musiziert haben und die über Jahrzehnte engagiert und erfolgreich in der Vorstandschaft gewirkt haben, der langjährige aktiven Musiker Arthur Kammerer sowie die beiden Fördermitglieder Siegfried Müller und Richard Obergfell.

Viele Termine: Im Bericht von Schriftführerin Antonia Himmelsbach wurde deutlich, dass der MVF 2019 ein abwechslungsreiches Jahr hinter sich gebracht hat. Das reichte vom Jahreskonzert über Feste bis hin zur Jugendarbeit, kirchlichen und weltlichen musikalischen Auftritten, kameradschaftlichen Aktivitäten und Besuchen bei runden Geburtstagen und Jubiläen von Vereinsmitgliedern. Insgesamt waren es 26 Auftritte, 46 Proben und 10 Vorstandssitzungen.

Solide Finanzen: Kassiererin Gabriele Teiss konnte für das Jahr 2019 ein ansehnliches Plus und einen soliden Kassenstand vermelden. Dass es finanziell um den MVF gut steht, hat auch mit den vielen Spendern zu tun. Die Spendenbereitschaft ist ein Zeichen dafür, wie sehr man in Fischbach hinter dem MVF steht.

Jugendbereich: Gut läuft es beim MVF im Jugendbereich, wie dem Bericht von Robert Lipp, der in seiner Funktion als Jugendleiter von Monika Stern unterstützt wird, zu entnehmen war. Aktuell unterrichten 6 Ausbilder 12 Nachwuchsmusiker.

Zuschuss gesichert: Die Entlastung der Vorstandschaft erfolgte auf Antrag von Ortsvorsteher Peter Engesser einstimmig. Zudem machte er die erfreuliche Mitteilung, dass der Zuschuss der Gemeinde an die Vereine für das Jahr 2020 gesichert sei. Ihm und der Gemeinde lägen die Vereine und Organisationen im Ort sehr am Herzen. Dem neuen Dirigenten bot er an, nach Fischbach zu ziehen und ihm bei der Wohnungssuche zu unterstützen.

