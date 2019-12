von Gerd Jerger

Der Umzug von der Dorfmitte hinauf zum Vorplatz der Schlossberghalle, der erstmals in diesem Jahr stattfand, tat der Beliebtheit des Glühweinverkaufs mit Platzkonzert keinen Abbruch. Im Gegenteil, weg vom bisherigen Durchgangsverkehr unmittelbar am Festgeschehen, ließ es sich vor der Schlossberghalle umso besser plaudern und auch die Musik der Bläserjugend unter der Regie von Hartmut Heini und der Trachtenkapelle konnte ungestört genossen werden.

Mit weihnachtlichen Weisen unterhielt die Bläserjugend mit Dirigent Hartmut Heini.

Der Auftritt der Trachtenkapelle stand am Heiligabend ohnehin unter einem besonderen Stern, war es doch der letzte öffentliche Auftritt des bisherigen Dirigenten Andreas Hirt, der die Musiker in den vergangenen drei Jahren musikalisch geleitet hat. Klar, dass er vom Ortsvorsteher Thomas Braun mit einem Präsent gebührend verabschiedet wurde.

Gemeinsamkeit genießen

Das Weihnachtstreffen in Kappel ist mittlerweile schon Kult. So trafen sich auch dieses Jahr viele Einheimische und ehemalige Kappeler, die jetzt aus beruflichen oder privaten Gründen in der Welt verstreut sind, wie zum Beispiel eine junge Familie mit ihren Kindern, die inzwischen bei Barcelona lebt. Kurzum: Gemeinsamkeit erleben und Punsch, Glühwein und Waffeln genießen und sich so auf den Heiligabend einstimmen und das gesellige Zusammensein bei einem gemütlichen Schwätzchen und weihnachtlichen Weisen genießen – das ist das ganze Geheimnis und gleichzeitig der Zauber der Dorfweihnacht in Kappel.

Dicht gedrängt trafen sich die Zuhörer erstmals auf dem neuen Hallenvorplatz der Schloßberghalle zum Weihnachtskonzert.

Auch der einsetzende Dauerregen tat der Stimmung keinen Abbruch. Dabei hatte das Platzkonzert mit einigen Wolkenlücken ganz vielversprechend begonnen. Aber die zahlreichen Gäste trotzten dem widerlichen Wetter bei Glühwein, Punsch und den Waffeln der Tischtennisabteilung des FC Kappel und des Motorradclubs Easy Rider. Bei weihnachtlichen Melodien der Trachtenkapelle Kappel nutzten sie die Gelegenheit, um sich mit Freunden und Bekannten auf das Weihnachtsfest einstimmen zu lassen.

Eine Tradition entwickelt sich

Die Tradition des weihnachtlichen Musizierens in Kappel besteht bereits seit 1957. Damals spielten die Musiker an verschiedenen Stellen im Dorf die bekannten Weihnachtslieder. 1980 wurde diese Gewohnheit in das weihnachtliche Platzkonzert in der Dorfmitte umgeändert. Bald folgten die kulinarischen Angebote der beteiligten Vereine, so dass sich die beliebte „Dorfweihnacht“ in der jetzigen Form entwickelte. In diesem Jahr konnte die nunmehr bereits 40. Dorfweihnacht erstmals auf dem Vorplatz der fast fertig renovierten Schlossberghalle stattfinden.