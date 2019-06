von Gerd Jerger

Abschied nehmen hieß es jetzt für die Mitarbeiter des Rathauses vom langjährigen Rechnungsamtsleiter Alfred Haberstroh, der nach fast 36 Jahren in Diensten der Gemeinde Niedereschach in den Ruhestand (Altersteilzeit) wechselt. Bürgermeister Martin Ragg, Haberstrohs Nachfolgerin als Chefin des Rechnungsamts, Melanie Cziep, Monika Rieble vom Personalrat und Rechnungsamtsmitarbeiter Markus Schunk würdigten bei der Abschiedsfeier in ihren Ansprachen nicht nur das erfolgreiche Wirken des scheidenden Amtsleiters, sondern auch den Menschen Alfred Haberstroh.

Schultes mit Trompeten-Solo

Neben Lob und Dank gab es auch Abschiedsgeschenke. Bürgermeister Martin Ragg brachte es auf den Punkt, als er sagte: „ Unser Herr Haberstroh ist eine besondere Persönlichkeit – hier wird nicht irgendjemand, sondern eine Institution verabschiedet“. Und wie bei Ragg bei Verabschiedungen üblich, griff der Schultes dann zur Trompete und erfreute Haberstroh mit einigen Melodien. Darunter war passend zum Amt eines Rechnungsamtsleiters auch die Titelmelodie des James-Bond-Films „Goldfinger“.

Geschätzter Chef

Haberstrohs Nachfolgerin Melanie Cziep dankte für die gute und fundierte Einarbeitungszeit, was nicht selbstverständlich sei. „Sie hinterlassen sehr große Fußstapfen und haben in den vergangenen fast 36 Jahren Spuren hinterlassen“, sagte Cziep. In Namen des Personalrates wies Monika Rieble darauf hin, dass man sich das Rathaus ohne Haberstroh gar nicht richtig vorstellen könne. Man habe ihn als Mitarbeiter und Chef sehr geschätzt. Bei allen Mitarbeiterveranstaltungen sei er stets mit dabei gewesen. Verbunden mit besten Wünschen für die Zukunft, lud Rieble den „Neu-Pensionär“ ein, hin und wieder im Rathaus zu schauen und „Hallo“ zu sagen.

Sparen mit Humor

Seitens der Mitarbeiter des Rechnungsamtes dankte Markus Schunk für die jahrzehntelange gute Zusammenarbeit. Er nahm zudem die „Sparmentalität“ seines bisherigen Chefs, beispielsweise bei der Beschaffung von günstigem Toilettenpapier oder der vollständigen Benutzung der beidseitig zu spitzenden Bleistifte in humoristischer Weise aufs Korn. Viel Lob gab es für Haberstrohs Mitarbeiterführung. Das Wohl seiner Mitarbeiter habe ihm stets am Herzen gelegen und er habe „nie den Chef rausgehängt“. Riesig freut sich Haberstroh, als ihm nach der Ansprache von Schunk ein weiterer Mitarbeiter des Rechnungsamtes, Patrick Pros, als „Patrick von der Steuerweide“ ein Buch mit Bildern aus seiner 36-jährigen Amtszeit überreichte.

Immer mulmiger

Vor einem halben Jahr sei seine Vorfreude auf seinen Eintritt in den Ruhestand groß gewesen, erläuterte Haberstroh in seinen Abschiedsworten. Dies auch mit Blick auf manchmal „nicht ganz einfache Zeiten“, die ihm auch so manche schlaflose Nacht gebracht haben, erzählte er. Je näher der Tag der Verabschiedung jedoch gekommen sei, umso mulmiger habe er sich gefühlt. Immerhin nehme er Abschied von Kolleginnen und Kollegen, mit denen er 20 bis 30 Jahre lang zusammengearbeitet habe.

Start in der Hausmeisterwohnung

Schmunzelnd erinnerte sich Haberstroh auch an seinen Amtsantritt im Niedereschacher Rathaus im Jahr 1983. Er habe damals kein eigenes Büro gehabt, sondern sei in einem Zimmer in der alten Hausmeisterwohnung untergebracht worden und die Kollegen seien zwei Stockwerke tiefer gewesen. „Oh, oh“, habe er damals gedacht, so Haberstroh vielsagend in Richtung seines damaligen Chefs Otto Sieber, der diesen untragbaren Zustand aber schnell geändert habe. Haberstroh dankte für die vielen lobenden Worte und die Präsente und fügte in Richtung des Kollegiums an: „Ich habe wirklich gerne mit euch zusammengearbeitet. Macht es gut und haltet zusammen.“