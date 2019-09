von Rüdiger Fein

„Sich gegenseitig helfen, den anderen unterstützen und neue Freunde finden“ – unter diesem Motto gestalteten die Schulklassen der Grundschule Kappel einen Gottesdienst, mit dem sie die frisch eingeschulten Kinder, drei Mädchen und zwei Jungen, begrüßten.

Noch etwas gespannt sitzen die neuen Erstklässler in der ersten Reihe in der Kirche St. Otmar. Zahlreiche Verwandte, Freunde und Bekannte sind bei der Einschulung dabei.

Klassenlehrer Daniel Knobelspieß unterstützte die Schülerinnen und Schüler, die Texte und Lieder vorbereitet hatten, mit seiner Musik auf dem Akkordeon. Schulleiterin Katrin Hoffmann sprach herzliche Willkommensworte auch an die zahlreichen Begleiter der neuen Erstklässler. Gemeinsam hatte man sich am vergangenen Samstag zu einem Wortgottesdienst in der katholischen Kirche St. Otmar getroffen, um anschließend gemeinsam zum Schulhaus und damit zur ersten Schulstunde zu laufen. Damit die Neuen es nicht gleich so richtig schwer hatten, schließlich mussten Schulranzen und eine gut gefüllte Schultüte transportiert werden, hatte jeder der Neuen gleich zwei Schulpaten, die ihm oder ihr zur Hand gingen. Mit fröhlichen Liedern die zum Schulbesuch einluden – „komm herein, denn bei uns bist du willkommen“ – wurde ein Teil der Spannung, die sicher bei jedem vorhanden war, abgebaut und der erste Gang in die Schule war plötzlich um einiges leichter.

Kooperation mit Kindergarten

In der Grundschule in Kappel werden zurzeit 35 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, berichtete Schulleiterin Katrin Hoffmann. Man pflege eine enge Zusammenarbeit mit dem benachbarten Kindergarten. Was die Zahl der neuen Schüler betrifft, sei es in diesem Jahr natürlich besonders komfortabel. Hatte man im vergangenen Jahr 15 Neuzugänge zu verzeichnen, so sind es in diesem Jahr nur fünf Erstklässler. Den Schülern tue es gut, so die Schulleiterin, und man unterrichte in vielen Fächern immer wieder auch zwei Klassen gemeinsam. Außer bei den Leistungsfächern Deutsch und Mathe, wo die Unterschiede in den einzelnen Jahrgängen doch deutlicher sind, gebe es andere Fächer, in denen man einen gemeinsamen Unterricht anbieten kann. Sie hoffe, dass es die Grundschule in Kappel noch recht lange geben wird, so Katrin Hoffmann. Den Schülern jedenfalls tue es gut.