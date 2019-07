von Albert Bantle

Das Deutsche Rote Kreuz Fischbach feiert am Sonntag, 21. Juli, im Park in der Ortsmitte und in und um das Pfarrhaus das zehnjährige Bestehen seiner Helfer-vor-Ort-Gruppe, auch First Responder genannt. In diesen zehn Jahren waren die Mitglieder der von Andrea Ulmschneider geleiteten Gruppe über 250 Mal im Einsatz und konnten bei diesen Einsätzen auch Leben retten.

Ursprünglich war lediglich ein kleineres Fest geplant, doch mittlerweile hat sich das Ganze zu einem kleinen Dorffest entwickelt. Deshalb wird das Rote Kreuz bei der Durchführung vom Musikverein, dem katholischen Kirchenchor und der Feuerwehr Fischbach unterstützt. Der komplette Gewinn des Festes geht als Spende an die kürzlich gegründete Niedereschacher Sozialgenossenschaft Bürger für Bürger.

Geplant ist bei dem Geburtstagsfest eine ganze Reihe von Vorführungen rund um das Rote Kreuz und die Helfergruppe. Auch die Unterhaltung kommt ebenso wenig wie die Verpflegung nicht zu kurz. Ab 11 Uhr spielt der Musikverein Fischbach zum Frühschoppen auf und am Nachmittag werden die weithin bekannten Schwarzwald-Feger für musikalischen Schwung sorgen. Natürlich wird auch bewirtet und in der großen Kaffeebar mit jeder Menge hausgemachten Kuchen wird es an nichts fehlen.