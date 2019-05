von Gerd Jerger

Die Jungen und Mädchen der Katholischen Junge Gemeinde (KJG) Niedereschach sind bei der bevorstehenden 72–Stunden-Aktion mit dabei. Dabei handelt es sich um eine Sozialaktion des Bundes der Deutschen katholischen Jugend (BDKJ) und seiner Verbände. Vom 23. bis zum 26. Mai haben die teilnehmenden Jugendlichen und Kinder drei Tage lang Zeit, ein Projekt, das der KJG Niedereschach am 23. Mai zugeteilt wird und von dem sie bis dahin noch nichts weiß, umzusetzen.

Die Projekte können interreligiös, politisch, ökologisch oder international ausgerichtet sein. Wichtig ist der gemeinsame Einsatz miteinander füreinander. Allein in Baden-Württemberg werden wieder mehrere hunderttausend Kinder und Jugendliche mitmachen. Im Dekanat Schwarzwald-Baar werden die Niedereschacher mit ihren 100 Teilnehmern die größte Gruppe stellen. Das Quartier wird in der Zeit, in der die Aufgabe erfüllt werden muss, die Schulsporthalle der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar in Niedereschach sein.

Auch Helfer brauchen Helfer

Das Projekt, das die Niedereschacher in 72 Stunden realisieren müssen, werden sie erst zum Aktionsstart erfahren. Das erfordert von den Jugendlichen und Kindern natürlich extrem viel Spontanität, Einfallsreichtum und Organisationsaufwand, damit die Aktion ein voller Erfolg wird und man das Projekt auch gemeinsam umsetzen und die gestellten Aufgaben erfüllen kann. „Ganz alleine werden wir das natürlich leider nicht schaffen. Wir sind auf Menschen und deren Unterstützung jeglicher Art angewiesen. Ob Materialspenden, Verpflegung, finanzielle Unterstützung oder einfach aufmerksame Mitmenschen, die jemanden kennen, der uns helfen kann“, sagt Marc Müller vom Team der Aktionsleitung, dem neben Müller noch Jan Pühler, Jana Pühler und Marcel Mattes angehören. Die KJG-Mitglieder würden sich riesig freuen, wenn sie bei diesem Projekt unterstützt werden und sind dankbar für jeden Unterstützung und Hilfe. „Wir sind über jede Art von Hilfe dankbar. Bei weiteren Fragen stehen wir natürlich jederzeit gerne persönlich oder auch telefonisch zur Verfügung“, so Müller.

Ansprechpartner sind Marc Müller, Jan Holzem, Jana Pühler und Marcel Mattes. Sie sind erreichbar unter 72stunden@kjg-niedereschach.de, Telefon (0159) 01049149 und (0157) 77320019 sowie (0160) 97696496 und (0173) 8164209.

Eine der Vorgaben der Aktion ist es, dass die Teilnehmer eigentlich so gut wie kein Geld ausgeben sollten und möglichst alles, auch Essen und Trinken, über Spenden erhalten sollten. Deshalb wurde ein Spendenkonto eingerichtet. Dieses lautet: Sparkasse Schwarzwald-Baar, IBAN: DE65 6945 0065 0000 0378 39, Empfänger: KJG Niedereschach, Verwendungszweck: 72h Spende Name des Sponsors.