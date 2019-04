von Gerd Jerger

Mit was kann man die Niedereschacher eigentlich noch hinterm Ofen hervorlocken? Bestimmt nicht mit einer altbackenen Brotspende, dies wurde ja bereits in der Kulturausschusssitzung im vergangenen Jahr von einer Fischbacher Vereinsvorsitzenden in aller Deutlichkeit herausgestellt, weshalb das Kind jetzt ja Neujahrsempfang heißt.

Aber anscheinend auch nicht mit einer Konzert- oder Theaterveranstaltung des Musik- oder des Trachtenvereins. Erst vor kurzem haben deren Vorsitzende den Wunsch an die Gemeinde herangetragen, ihre Konzerte und Vorführungen wieder in der alten Schulsporthalle veranstalten zu dürfen, weil sie die Eschachhalle nicht mehr voll bekommen und ihnen deshalb die Kosten davonlaufen.

Niedereschach Niedereschacher Heimatmuseum vermisst einheimische Besucher Das könnte Sie auch interessieren

Und jetzt prangert auch der der Vorsitzende des Heimatmuseums an, dass seiner Schätzung nach rund 95 Prozent der Bürger Niedereschachs das Heimatmuseum, obwohl eines der schönsten du attraktivsten im ganzen süddeutschen Raum, überhaupt noch nie besucht haben.

Eigentlich schade, dass die Bemühungen der ortsansässigen Vereine um den Erhalt von Tradition und Kultur von den Niedereschachern so wenig honoriert werden. Und dies gerade vor dem Hintergrund, dass die Vereine immer mehr mit den Zwängen einer ausufernden Bürokratie zu kämpfen haben, was ihnen das Überleben ohnehin schwer genug macht.

Oder wird man sich einfach damit abfinden müssen, dass auch Niedereschach immer mehr zu einer „Schlafgemeinde“ verkommt, deren Einwohner frühmorgens zur Arbeit wegpendeln und erst abends zu Schlafen wieder zurückkehren?