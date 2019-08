Am 11. Juni erhielt das Landratsamt einen Brief zum Thema Gülleausbringung. In diesem Briefe berichtete Herr Lübben aus Niedereschach-Fischbach, dass er und weitere Personen am 2. Mai auf einer landwirtschaftlichen Fläche einen „riesigen Tanklastzug“ beobachtet hätten, der eine „stinkende, schmierig-klebrige, schwerölhaltige Substanz“ ausgebracht habe. Insbesondere kritisierte er die zügige Einarbeitung des „Schweinekrams“ in den Boden. Der Briefschreiber vermutete „Gülleimporte von auswärts“ und befürchtete eine Kontamination des Wasserschutzgebietes Fischbach, das in der Nähe der Ausbringungsfläche liegt. Das Landwirtschaftsamt und Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz nahm dazu bereits am Folgetag Stellung.

„Die Überwachung der Ausbringung von Wirtschaftsdünger, wie zum Beispiel Gülle oder Biogasgärreste, fällt in die Zuständigkeit des Landwirtschaftsamtes. Um bei der Gülleausbringung Emissionen in die Atmosphäre so gering wie möglich zu halten, schreibt die Düngeverordnung in Paragraf 5 vor, dass auf unbestellten Ackerflächen die Wirtschaftsdünger unverzüglich einzuarbeiten sind. Aus diesem Grund erfolgte auch die im Brief beschriebene zeitnahe Einarbeitung des Ausbringungsgutes.

Falls der Wirtschaftsdünger vom Landwirt nicht selbst ausgebracht wird, fällt der Dünger ab 200 Tonnen Frischmasse unter die Verordnung über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger. In diesem Fall muss der Landwirt, beziehungsweise der Ausbringer das zuständige Landwirtschaftsamt darüber informieren, welches das Inverkehrbringen kontrolliert. Ein solcher Fall lag hier nicht vor. Rund zehn Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe werden im Rahmen der umfangreichen Invekos-, Fachrechts- und Cross Compliance-Kontrollen intensiv durch die Prüfteams des Landwirtschafts-, Vermessungs-, Naturschutz- und Veterinäramtes überprüft. Bei den rund 140 Betrieben, die in diesem Jahr im Kreis überprüft werden, wird auch die Umsetzung der Düngeverordnung im Betrieb genauestens unter die Lupe genommen.

Das Fischbacher Wasserschutzgebiet mit der Quelle grenzt beinahe an das Haus, in dem Hartmut Lübben lebt. Er sorgt sich um die Qualität des Trinkwassers. | Bild: Rüdiger Fein

Das Landwirtschaftsamt setzte sich sehr zeitnah mit dem Leserbriefschreiber in Verbindung, um zum einen anhand seiner Angaben die potentielle Ausbringungsfläche und damit den Landwirt ausfindig zu machen, sowie den Sachverhalt zu prüfen und zum anderen für fachliche Fragen zum Thema Düngung zur Verfügung zu stehen. Das Landwirtschaftsamt hat sich noch im Juni mit dem betroffenen Landwirt in Verbindung gesetzt und die Ergebnisse der Düngebedarfsermittlung, die Bodenprobenergebnisse und den Nährstoffvergleich 2018 angefordert. Nach Prüfung der vom Landwirt eingereichten Unterlagen konnte eindeutig festgestellt werden, dass nach guter fachlicher Praxis gehandelt wurde und kein Verstoß gegen die Düngeverordnung vorlag.

Die Gülleausbringung erfolgte verordnungsgemäß und außerhalb des angrenzenden Wasserschutzgebietes. Bei dem ausgebrachten Dünger handelte es sich um Biogassubstrat aus der Umgebung, bei dem eine „Kontamination“ durch Schwermetalle oder Arzneimittelreste ausgeschlossen werden kann. Dieses Ergebnis wurde Hartmut Lübben mitgeteilt, mit welchem das Landwirtschaftsamt in regelmäßigem Austausch war. Eine Weiterleitung der Unterlagen des Landwirts durfte aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erfolgen. Nach Aussage der Gemeinde Niedereschach, dem zuständigen Wasserversorger, gegenüber dem Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz wies das Rohwasser keine Auffälligkeiten auf.