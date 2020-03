von Gerd Jerger

Pfarrer Alexander Schleicher, Leiter der Seelsorgeeinheit „An der Eschach„, zelebrierte am vergangenen Sonntag, 29. März in der St. Mauritius und St. Katharina Kirche in Niedereschach vor leeren Kirchenbänken einen Livestream-Gottesdienst.

Die Feier war nicht öffentlich, jedoch verbunden mit der Einladung den Gottesdienst Zuhause am Bildschirm mitzufeiern. Über 100 mitfeiernde „Zuschauer“ waren zu verzeichnen und zwischenzeitlich wurde der Gottesdienst, Stand Montag, 13 Uhr, über 500 mal angeklickt.

„Danke für alle, die dabei waren und für die vielen Rückmeldungen per Mail und Threema„, freut sich Pfarrer Schleicher. Der Gottesdienst bleibt online und kann weiterhin aufgerufen werden.

In der Predigt stand die Auferstehung des Lazarus im Mittelpunkt. Angesichts der vielen positiven Rückmeldungen findet am kommenden Sonntag, 5. April, um 10.30 Uhr bereits der nächste Livestream-Gottesdienst statt.

„Wahrscheinlich werden wir auch danach an den Sonn- und Feiertagen diese Möglichkeit nutzen und Streaming-Gottesdienste feiern“, so Pfarrer Schleicher, der sich viele Gedanken gemacht hat, wie er mit Blick auf abgesagte Gottesdienste in der Kirche weiter Kontakt zu den Menschen in der Seelsorgeeinheit „An der Eschach„ behalten kann.

Zusätzlich hat Pfarrer Schleicher eine Grußkarte an ältere und kranke Menschen in den Pflegheimen und den neun Gemeinden verfasst und diese bereits über 400 Mal von Hand unterschrieben und über die engagierten Menschen in den Gemeindeteams verteilt.

In der kommenden Woche wird es einen Postkartengruß des Seelsorgeteams an alle katholischen Haushalte geben. Außerdem liegen in allen Kirchen „Mitnehmimpulse“ aus, die immer wieder erneuert werden. Die Kirchen bleiben tagsüber zum persönlichen Gebet geöffnet.

Die Termine für alle weiteren Livestream-Gottesdienste werden auf der Internetseite der Seelsorgeeinheit bekannt gegeben. Zum Live-Link für Gottesdienstzuschauer geht es hier.