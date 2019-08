von Gerd Jerger

Die Mariengrotte Elsenau bei Kappel ist das ganze Jahr über ein Rückzugsort für viele Menschen, die bei der Gottesmutter ihren Dank und ihre Bitten vortragen. Gerade am 15. August, an Maria Himmelfahrt, kommen die Gläubigen besonders zahlreich in die Elsenau, um dort den größten Marienfeiertag zu feiern.

Über 700 Teelichter brennen

So auch in diesem Jahr. Die Eucharistiefeier wurde von einem Bläserensemble der Musikkapelle Kappel unter der Leitung von Thomas Braun eröffnet. Pfarrer Alexander Schleicher und Diakon Christian Müller-Heidt begrüßten viele Gottesdienstbesucher, die zur abendlichen Eucharistiefeier gekommen waren. Sicher war es auch die einmalige Stimmung in der Dämmerung des Abends mit über 700 brennenden Teelichtern um die Mutter Gottes, die beeindruckte.

Das Bläserensemble spielt vor dem Hintergrund des Lichtermeeres, das rund um die Marienstatue entzündet wurde. | Bild: Gerd Jerger

Eines der ältesten und bedeutsamsten katholischen Feste

Das Fest zählt zu einem der ältesten und bedeutsamsten Feste, das die katholische Kirche feiert. Damit verbunden ist die Weihe der Kräuterbüschel. Diese Tradition geht auf eine Legende zurück, nach der die Jünger das Grab der Jungfrau Maria geöffnet und dort anstatt ihres Leichnams Blüten und Kräuter vorgefunden haben. Die Anzahl der Kräuter in einem Büschel, ist von Region zu Region verschieden. Die Frauengemeinschaft Kappel hat in ihre Büschel sieben Kräuter eingebunden. Die Zahl sieben steht für die Wochen- und Schöpfungstage. Wie Bernadette Ruf mitteilte, haben viele Bürger Blumen und Kräuter gespendet. So waren es 60 Kräuterbüschel, die von den Besuchern vor der Feier gekauft wurden.

Neue Madonna soll angeschafft werden

Der Erlös der Feier wird für die Anschaffung einer neuen Madonna verwendet. Sie sei in die Jahre gekommen und da helfe auch keine Farbe oder Restauration mehr, informierte Bernadette Ruf vom Gemeindeteam die Besucher. Seit über 50 Jahren schmückt die Marienfigur die Elsenau und ist der Witterung ständig ausgesetzt. Ziel ist es, bis zu Maria Himmelfahrt 2020 eine neue Marienfigur einweihen zu können.