von Gerd Jerger

Niedereschachs Ortsteil Kappel setzt weiter auf Erdgas. Im Zuge des Ausbaus des Versorgungsnetzes hoffen der Geschäftsführer der Stadtwerke VS, Ulrich Köngeter, und der Projektleiter Erdgasversorgung, Ottmar Warmbrunn, ihren Sachstandsbericht vor dem Ortschaftsrat im kommenden Jahr in einem mit SVS-Erdgas beheizten Pfarrsaal vortragen zu können. Beide wurden in der jüngsten Sitzung von Bürgermeister Martin Ragg und Ortsvorsteher Werner Reich begrüßt, um den bisherigen Fortgang der Erdgasversorgung und die weiteren Planungen in Kappel dem Ortschaftsrat vorzustellen.

Tiefbau-Kapazitäten ausgebucht

Was in Sachen Erdgasversorgung, so kürzlich auch in der Ortschaftsratssitzung in Fischbach, immer wieder zur Sprache komme sei die Frage nach dem Konzept der Verteilung von Erdgas, so stellte Köngeter seinen Erläuterungen voran. Und hier müsse man zweifellos anerkennen, dass im Kernort Niedereschach die Bürgerenergie eine ganz tolle Geschichte sei und die Erdgasversorgung somit zweitrangig, wobei die Stadtwerke am Ben-Projekt aber auch im Hintergrund mit einem Spitzenlast-Gaskessel beteiligt sei, möglich durch die Verlegung der notwendigen Gasleitungen in den Jahren zuvor. Was dagegen die Versorgung der Ortsteile betreffe, so schaue man, dass der Ausbau des Versorgungsnetzes, gerade was Fischbach und Kappel betrifft, gleichmäßig über die Jahre verteilt und kontinuierlich geschehe.

Ausschreibung bringt Angebote

In der ganzen Region habe man aber zu wenig Tiefbauunternehmen, um den Bedarf decken zu können, da zusätzlich im Kreis das Breitbandnetz intensiv ausgebaut werde. Dies habe auch für Kappel bedeutet, dass man die geplanten Maßnahmen nicht in das vorgesehene Tiefbauprogramm, das bisher als Jahreskontrakt abgeschlossen wurde, einbringen konnte. Deshalb seien die Baumaßnahmen vor Ort einzeln ausgeschrieben worden, und man habe das Glück gehabt, dass die Ausschreibungen sogar Angebote abgegeben wurden, und es konnte somit weitergehen.

Hausanschlüsse auch kurzfristig möglich

Und zwar, wie im Anschluss Ottmar Warmbrunn erläuterte, im Bereich Brestenberg und Mühlweg, wo die doch stattliche Zahl von 550 Metern Gasleitung hinzuverlegt werden konnten. Damit habe das das Leitungsnetz in Kappel nun eine Länge von 5476 Metern mit nunmehr 60 Hausanschlüssen. Für das laufende Jahr 2019 nannte Wambrunn den Mailänder Weg mit geplanten 100 Metern und den Mühlweg mit 170 Metern, somit seien auch im laufenden Jahr wieder 270 Meter neu eingeplant. Und wenn alles gut laufe, komme da auch noch der Kirchweg mit dem Pfarrhaus hinzu, dazu liege ganz aktuell eine Anfrage der katholischen Verrechnungsstelle Freiburg vor, die einen Anschluss an die Gasversorgung wünsche.

Als Beginn der Baumaßnahmen nannte Warmbrunn den Frühherbst, wenn nach den Handwerkerferien die Kapazitäten des Bauunternehmers wieder bereitstehen. Zusammenfassend stellte Warmbrunn heraus, dass in Kappel die meisten Straßen mit Erdgas versorgt und das Leitungsnetz zwischenzeitlich so dicht sei, dass man auf Nachfragen von Anwohnern relativ schnell reagieren könne und eventuell nur noch einen Hausanschluss legen müsse.