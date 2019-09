Mittelalterliches Flair prägte am vergangenen Wochenende beim „Münzerfest„ den Park in der Fischbacher Ortsmitte. Der Platz erwies sich einmal mehr als idealer Ort für dieses Spektakel, das getrost als „Dorffest im mittelalterlichen Stil“ bezeichnet werden kann. Die urige und heimelige Atmosphäre dort ist es auch, die die Ritter Mittelalterfans und mittelalterliche Marktbestücker anzieht.

Es waren erstaunlich viele und vor allem auch viele junge Menschen, die sich dort mittelalterlich gewandete tummelten und das bunte Treiben sowie das gebotene abwechslungsreiche, ganz spezielle Programm genossen. Dazu gehörte zweifellos auch der „Pestzug“ am Samstagabend, so wie man sie im Mittelalter leider nur allzu oft kannte. Und auch die „Löwenbanner-Feuershow“ war eine Klasse für sich.

In den einzelnen Lagern, darunter auch recht kriegerische wilde „Mannen“, die ihre Meinungsverschiedenen immer wieder mit kleinen Schwertkämpfen austrugen, herrschte lebhaftes Treiben, ebenso wie beim Axt- und Armbrustwerfen und beim Bogen- und Katapultschießen. Ruhiger ging da schon beim Buchbinder „Bruder Franz“ oder bei der Leonardos Portraitmalerei zu. Für einen gekonnten und ganz speziellen musikalischen Sound sorgten die Gruppe „Ghörsturz“ sowie „Ludowigo und Freunde“.

Auch auf kulinarischem Gebiet blieben keine Wünsche offen. Von der zünftigen Taverne bis hin zum Bewirtungsstand der Narrenzunft und des Kirchenchores Fischbach reichte das Angebot. Neben dem Pestzug und der begeisternden Truppe der „Löwenbanner Feuershow“ sorgten die Gruppen Gymdance, Bachtänzerinnen, die TTSG Niedereschach, der Kindergarten Fischbach, Steinemeister Lars Vogt, der Gesangverein Eintracht mit verschiedenen Darbietungen für beste Unterhaltung.

Der „Marktvogt“ Denis Fischer hatte bei seiner Eröffnungsrede, in der es mit Blick auf die Benimmregeln für die Besucher „mittelalterlich derb“ zuging, nicht zu viel versprochen, als er ein zweitägiges Spektakel ankündigte. Viel Beifall gab es auch für die Familie Münzer beim Einzug auf das Gelände.

Das Münzerfest

Das Münzerfest des Geschichts- und Heimatverein Niedereschach mit seinem Ersten Vorsitzenden Hans Otto Wagner an der Spitze geht zurück auf das einst in Fischbach-Sinkingen beheimatete Landadelsgeschlecht der Münzer, die von 1207-1568 in Sinkingen herrschten und in der ganzen Region einen großen Einfluss ausübten. (aba)