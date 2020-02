von Gerd Jerger

Der nächste Sommer kommt bestimmt. Und damit auch die Kickferien des FC Kappel. Diese sind seit Jahren ein durchschlagender Erfolg: „Im letzten Sommer durften wir in zwei Wochen mehr als 135 begeisterte Fußballkinder begrüßen“, sagt Ehrenvorsitzender und Organisator Walter Erne. Es hätten noch mehr Kinder mitgemacht, aber es seien nicht mehr Betreuer aufzutreiben gewesen.

Die Vorbereitungen für die Ferien 2020 laufen auf Hochtouren und Erne hofft, möglichst viele Mitstreiter zu finden. Die Veranstaltung zählt zu den erfolgreichsten Fußballschulen in der Region, weil das Konzept ohne Leistungsdruck auskommt. Von Montag bis Donnerstag, jeweils von 10 bis 16 Uhr, wird kindergemäßes und altersgerechtes Trainingsprogramm für alle Leistungsstufen angeboten. „Anfänger und Vereinsspieler sind gleichermaßen herzlich willkommen“, betont Erne. Mit einem Rasenplatz, Kunstrasenplatz und Kleinspielfeld-Rasen bietet der FC Kappel ideale Voraussetzungen für solch eine Veranstaltung.

Seit 2002 werden die Fußballferien durchgeführt. „Angefangen haben wir mit 32 Jugendlichen. Ein Jahr später waren es dann schon 56 Jugendliche. Da kam man noch mit einer Woche zurecht“, blickt Erne zurück. 2005 sei das Interesse so groß gewesen, dass beschlossen wurde, eine zweite Woche anzubieten. Und von da an ging es nur noch bergauf, wie man an den heutigen Zahlen sieht.

Walter Erne organisiert seit Beginn, wie er sagt, mit großer Freude diese Fußballferien. Grundlage des Konzeptes sei, dass Jungen und Mädchen, Vereinsspieler und Nicht-Vereinsspieler, gemeinsam trainieren und eine oder zwei Wochen mit dem Ball und Kameradschaft Spaß haben. Es seien viele Freundschaften in den vergangenen Jahren entstanden.

Die erste Woche der Fußballferien findet vom 3. bis 6. August statt, die zweite Woche ist vom 10. bis 13. August. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Bis zum 28. Februar wird ein Frühbucherrabatt gewährt, mit dem die Teilnahmegebühr bei bei 90 Euro liegt. Für Anmeldungen danach sind es dann 99 Euro, die als Teilnahmegebühr zu entrichten sind.

In der Gebühr enthalten sind ein Qualitätsball, ein Trainingsshirt, eine Trinkflasche und eine Teilnehmermedaille. Für alle Teilnehmer besteht zudem Versicherungsschutz. Trinken, Mittagessen und ein kleines Abschlussessen sind ebenfalls inbegriffen. Anmeldungen unter 07720/31201 oder walter.erne@fc-kappel.de. Informationen gibt es im Internet auf der Seite des Vereins.