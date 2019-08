von Gerd Jerger

„Es waren zwei tolle Wochen und eine großartige Stimmung“, so das Resümee des Organisators und Ehrenvorsitzenden des FC, Walter Erne. Über diese große Resonanz freue man sich natürlich außerordentlich, vor allem, da man auch dieses Jahr wieder international vertreten war mit Jugendlichen aus Feldkirch, Österreich und Mailand, Italien. Ein ganz großes Dankschön möchte er den Eltern aussprechen, die ihre Kinder zu den Fußballferien anmelden, viele seien schon einige Jahre dabei. Als Organisator zusammen mit Katrin Warmbold sei es ihm ein besonderes Anliegen, allen Helfern/Innen sowie Trainern nochmals danke zu sagen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Viele opfern für diese Tage einen Teil ihres Urlaubes.

Ganz besonders erwähnen möchte er Heinrich Popko, der für die Verpflegung zuständig war. Alle Teilnehmer, Trainer und Betreuer waren voll des Lobes für das gute Essen. „Wir waren wieder ein großes und tolles Team. Ich bin einfach nur stolz auf Euch. Bitte unterstützt den FC Kappel auch 2020. Das würde mich sehr freuen“, so seine abschließende Bitte. Dank diesen vielen Helfern und Helferinnen seien die Fußballferien reibungslos abgelaufen.

In einer lockeren Atmosphäre wurde viel gelacht, und allen hat es Spaß bereitet. Bei Temperaturen bis zu teilweise 35 Grad Celsius und auch Gewitter war das auch eine große Herausforderung an alle Beteiligten. Aber mit viel Trinken und Wasserduschen wurde auch die Hitze gemeistert und die Sportler konnten das vorgesehene sportliche Programm durchziehen. An den beiden Abschlusstagen wurden noch Turnierspiele ausgetragen und die zahlreichen Zuschauer konnten viele Talente bewundern. Ein Dank geht auch an alle unsere Sponsoren, welche die Fußballferien unterstützen. Ohne sie wäre manches nicht machbar gewesen.