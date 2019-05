von Gerd Jerger

Schöne Melodien zum Wohlfühlen und Genießen boten bei ihrem Frühlingskonzert die Trachtenkapelle Schabenhausen zusammen mit dem Trachtenmusikverein Langenschiltach in der vollbesetzten Schlierbachhalle.

Brechend voll, wie in Schabenhausen nicht anders zu erwarten, ist wieder einmal die Schlierbachhalle

Nach der herzlichen Begrüßung durch die Vorsitzende der Trachtenkapelle Schabenhausen, Sabine Müller, machten die Gäste aus Langenschiltach unter der Leitung von Dirigent Michael Peter mit den Titeln „Yellow Mountains“ von Jacob de Haan, „Pompeji„ von Mario Bürki und „The neue Village“ von Kees Vlak den Anfang. Beim Stück „Scandinavia„ von Alfred Bösendorfer entführten die Langenschiltacher die Konzertbesucher beginnend in Lappland auch nach Schweden, Norwegen und Dänemark. Mit dem Stück „Der Märchenkönig“ von Timo Dellweg erinnerte die Trachenmusikkapelle an den bayrischen König Ludwig II., der die Kunst und die Musik weitaus mehr liebte als das Regieren.

Quer durch Europa bis in den Wilden Westen Amerikas entführt die Trachtenkapelle Schabenhausen ihre Zuhörer.

Auf Seiten der Gäste aus Langenschiltach fand Fabienne Mayer als Ansagerin ebenso gekonnt und charmant die passenden Worte und treffenden Überleitungen zu den jeweils dargebotenen Musikstücken wie auf Seiten der Gastgeber Claudia Krause und Nadine Kneipp. Die gastgebende Trachtenkapelle Schabenhausen, dirigiert von Thomas Riedlinger, eröffnete ihren Konzertteil mit den Titeln „Follow the River“ von James Swearingen, der Overtüre „Schweizer Mosaik“ von Markus Götz und „A little Irish Suite“ von Marco Pütz. Klasse auch die Abba-Pop-Ballade „The way old friends do“ von Benny Andersson und Björn Ulvaeus, arrangiert für Blasmusik von Martin Scharnagel.

In den wilden Westen entführten die Musiker aus Schabenhausen mit der Filmmusik „Moment for Morricone“ von Ennico Morricone, die Johan de Mey für Blasmusik arrangiert hat. Mit den Zugaben „Steephans Polka“ von Alexander Pfluger und dem „Kaiserin Sissi-Marsch“ endete das rundherum gelungene Konzert, in dessen Verlauf Sabine Müller auch einige Ehrungen vornahm. Abschließend dankte Müller allen, die zum Gelingen des Konzertes beigetragen haben.