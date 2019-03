von Albert Bantle

Ein riesengroßer Besucherandrang herrschte am vergangenen Sonntag beim Frühlingsfest der Firma Petrolli Reisen in Zusammenarbeit mit dem DRK, der Feuerwehr und dem Musikverein Fischbach. Den ganzen Tag über strömten die Besucher in Scharen in die Firmenräume in der Schramberger Straße und die Vereine und die Feuerwehr hatten alle Hände voll zu tun, um Gäste kulinarisch zu versorgen.

Während es draußen sturmbedingt alles andere als gemütlich war, konnten sich die Besucher in der Halle an einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm erfreuen. Los ging es mit einem flotten Frühschoppenkonzert mit der Fürstenberger Brauereikapelle. Klasse waren auch die zwei Auftritte der Akteure des Zirkus Confetti, ebenso wie die Auftritte des Sulzbacher Mädchenclubs und Tanzschule Seidel. Für musikalischen Schwung am, Nachmittag sorgten die Schloss-Granegg-Musikanten. Im Rahmen einer großen Verlosung konnten die Besucher schöne Reisen und Preise gewinnen. Vom Energiedienst Rottweil waren zudem als Kerzen gekleidete Menschen unterwegs und verteilten Gutscheine.

Gut frequentiert waren auch die angebotenen Oldtimer-und Reisebusrundfahrten, das Kinder-Schminken und die zahlreichen Reisepräsentationen. Unterhaltung, Spaß und der rege Austausch untereinander spielten den ganzen Tag über eine große Rolle.

Für die Beantwortung von Fragen und Informationswünschen standen die gesamte Familie Petrolli sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Petrolli und vom Luschin-Team bereit. Viele Besucher nutzten für die komfortable An- und Heimreise die eingesetzten kostenlosen Zubringer-Busse. Nichtsdestotrotz herrschte in der Schramberger Straße am Sonntag verkehrsmäßig der absolute Ausnahmezustand und die Mitglieder der Feuerwehr Fischbach hatten alle Hände voll zu tun, um die Situation in geordneten Bahnen zu halten.