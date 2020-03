von Gerd Jerger

Wegen der Corona-Pandemie können sich die Menschen momentan nicht mehr nach Lust und Laune austauschen, und auch die Musikerinnen und Musikern der Trachtenkapelle Kappel würden gerne zusammen spielen und proben. Doch das geht momentan leider nicht.

Petra Heini als neue Vorsitzende der Trachtenkapelle ist zugleich Leiterin der Kinder- und Familienzentrum St. Franziskus in Dauchingen, und sie hat sich nicht nur dort damit beschäftigt, entsprechende Dienstpläne aufzustellen, um die momentan geforderte dezentrale Betreuung im Gebäude sicherzustellen.

Nein, auch für ihre Musikerinnen und Musiker hat sie die zündende Idee: Anstatt gemeinsam im Probelokal zusammen zu musizieren, und um nicht aus der Übung zu kommen, hat sie für kommenden Sonntag die Aktion „Freude schöner Götterfunke“ ins Leben gerufen, bei der sie alle Musikerinnen und Musiker auffordert, vom Balkon oder vom Garten aus gemeinsam miteinander zu musizieren.

Diese Info hat sie auch bereits an alle Mitglieder ihrer Trachtenkapelle und auch an die Musikvereine der Gesamtgemeinde verschickt, und im Anhang auch gleich die Noten dazu geliefert.

„Sucht euch einfach eure Stimme aus, am Sonntag um 18 Uhr fangen wir einfach an zu spielen – auf geht‘s, macht mit, wir zählen auf euch“, so die rührige Vorsitzende der Trachtenkapelle.