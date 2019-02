von Gerd Jerger

Im Restaurant "Bantle" wollen die Freien Wähler aus Niedereschach am Mittwoch, 13. März, um 19.30 Uhr ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai nominieren. Unter Federführung von Günther Twisselmann wurden nun im Restaurant "Bantle" in öffentlicher Runde im Beisein amtierender Gremiumsmitglieder sowie interessierten Bürgern wichtige Weichenstellungen für die geplante Nominierungsversammlung vorgenommen.

Es zeigte sich, dass die Freien Wähler vor allem in den Ortsteilen Probleme haben, ihre Listen mit Kandidaten zu füllen. "Es wäre noch etwas Luft nach oben", fasste Twisselmann die Situation zusammen, nachdem er ausgelotet hatte, wer von den Anwesenden bereit wäre, zu kandidieren. Twisselmann hat im Vorfeld viele Gespräche geführt und dabei festgestellt, dass es "verdammt schwierig" und ein "mühseliges Unterfangen" sei, geeignete Leute zu finden. Bis zum 13. März habe man nun noch Zeit, die Listen, so gut es geht, zu füllen.

In Niedereschach sieht es gut aus: Am besten sieht es dabei auf der Gemeinderatsliste im Kernort Niedereschach aus. Vorausgesetzt, sie werden am 13. März nominiert, erklärten sich die bisherigen Gemeinderäte Rüdiger Krachenfels, Michael Asal, Walter Pankoke, Ilse Mehlhorn und Martin Emminger zu einer weiteren Kandidatur bereit. Lediglich der Kappeler Ortsvorsteher und Gemeinderat Werner Reich erklärte, dass er nach 35-jähriger Tätigkeit im Gemeinderat aus Altersgründen nicht mehr zur Verfügung stehe. Ebenfalls für die Freien Wähler kandidieren wird Pascal Rockenschuh und aller Voraussicht nach auch Carsten Nelke, wobei dessen Kandidatur noch mit einem leichten Fragezeichen versehen ist, wie Twisselmann betonte. Den dann noch freien achten Listenplatz für den Kernort Niedereschach hofft Twisselmannhofft bis zur Nominierungsversammlung noch besetzen zu können.

Niedereschach Grüne in Niedereschach haben ihre Liste bereits voll Das könnte Sie auch interessieren

Noch Lücken in Kappel : Was die Gemeinderatskandidaten aus den Ortsteilen anbetrifft, sieht es auf der Liste noch sehr dünn aus. Lediglich Markus Dietrich aus dem Ortsteil Kappel ließ sich bei der Sitzung am vergangenen Mittwoch dazu überreden, nicht nur, wie ursprünglich von ihm geplant, für den dortigen Ortschaftsrat, sondern auch für den Gemeinderat zu kandidieren. Jutta Weißer, Christian Hauser und Thomas Braun heißen die weiteren Kandidaten aus Kappel, jedoch nur für den Ortschaftsrat. Auf Kappel bezogen wären damit noch zwei weitere Plätze für die Gemeinderatsliste und acht Plätze für die Ortschaftsratsliste frei.

Was die Gemeinderatskandidaten aus den Ortsteilen anbetrifft, sieht es auf der Liste noch sehr dünn aus. Lediglich Markus Dietrich aus dem Ortsteil Kappel ließ sich bei der Sitzung am vergangenen Mittwoch dazu überreden, nicht nur, wie ursprünglich von ihm geplant, für den dortigen Ortschaftsrat, sondern auch für den Gemeinderat zu kandidieren. Jutta Weißer, Christian Hauser und Thomas Braun heißen die weiteren Kandidaten aus Kappel, jedoch nur für den Ortschaftsrat. Auf Kappel bezogen wären damit noch zwei weitere Plätze für die Gemeinderatsliste und acht Plätze für die Ortschaftsratsliste frei. Keine Kandidaten in Fischbach und Schabenhausen: In Fischbach und Schabenhausen haben die Freien Wähler bislang keine Gemeinderatskandidaten gefunden. In Fischbach sind damit bei den Freien Wählern noch alle vier möglichen Listenplätze für die Gemeinderatswahl nicht besetzt, ebenso wie in Schabenhausen die dort möglichen zwei Plätze. Nicht viel besser sieht es bei den Freien Wählern in Fischbach auf der Liste für den Ortschaftsrat aus. Mit Martin Eitzert und Marina Ströber haben sich bisher nur zwei von zwölf möglichen Kandidaten gefunden. In Schabenhausen bewerben sich mit Ortsvorsteher Alfred Irion, Lothar Franke, Walter Obergfell und Anna Fichter immerhin vier von 12 möglichen Kandidaten. Twisselmann bat alle Anwesenden, in persönlichen Gesprächen mit Menschen aus der Gemeinde um weitere Kandidaten bis zum 13. März zu werben. Bei den Freien Wählern sei für alle Platz, das Parteibuch spiele keine Rolle und habe aus seiner Sicht in der Kommunalpolitik auch nichts zu suchen.

Niedereschach Was nun? Die Südumfahrung bleibt allein Sache von Niedereschach Das könnte Sie auch interessieren