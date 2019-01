Streift derzeit ein Wolf durch den Schwarzwald-Baar-Kreis? Die Antwort lautet "Nein". Wuie der SÜDKURIER berichtete, nahm am Sonntag vor Silvester eine Wildkamera im Wald bei Fischbach das oben gezeigte Bild auf. Es zeigt schemenhaft ein wolfs- oder hundeähnliches Tier, welches sich einem Futterplatz nähert. Die Kamera war von Jagdpächtern installiert worden, um den Tierbestand im Gebiet zu dokumentieren. Mit einer solchen Aufnahme hatte wohl niemand gerechnet.

Niedereschach Wolf im Revier? Wildkamera löst im Villinger Umland aus Das könnte Sie auch interessieren

Nach mehreren Wolfssichtungen im vergangenen Jahr im Schwarzwald, sorgte das Bild jetzt erneut für viel Aufsehen. Bei Facebook spekulierten Leser darüber, was auf dem Bild wirklich zu sehen ist.

Um Gewissheit zu bekommen hat der SÜDKURIER bei den Experten vom Wildtiermonitoring der Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg (FVA) angefragt.

Wildtierbiologer Felix Böcker hat die Aufnahme zusammen mit Kollegen analysiert und ist zu dem Schluss gekommen, dass das Tier auf dem Foto definitiv keinen Wolf ist. "Für uns ist der Fall abgeschlossen", so Böcker, der von mehreren Hinweisgebern auf die "Wolfssichtung" aufmerksam gemacht wurde - unter anderem von den Jägern selbst.

"Wir sind uns sicher", erklärt er. Weder die Haltung des Tieres, noch der Körperbau würden zu einem Wolf passen. Auch die Fell-Färbung deute nicht auf einen Wolf hin, auch wenn das auf Bildern von Wildkameras häufig durch Überbelichtung schwer zu erkennen sei.

Niedereschach Hund oder Wolf? Wie ein Experte das Foto aus dem Wald bewertet Das könnte Sie auch interessieren

Auch einen Goldschakal schließt Böcker aufgrund von deutlichen Unterschieden beim Körperbau und der Färbung aus. Demnach muss es wohl ein freilaufender Hund gewesen sein, der am 30. Dezember um kurz nach 19 Uhr in die Fotofalle tappte.

Wildtiermonitoring

"Bei Sichtungen und Bildern, bei denen wir uns nicht so sicher sind, wie in diesem Fall sind, nehmen wir Kontakt mit den Personen auf, um weitere Informationen zu sammeln", erklärt Böcker. Die Forscher fordern dann zum Beispiel Vergleichsbilder der selben Kamera an, um die Größenverhältnisse auf dem Bild besser einschätzen zu können.

Über das Netzwerk der Wildtierbeauftragten werden Hinweise zu seltenen Wildtierarten auf Landkreisebene gesammelt und in Absprache mit der FVA einer Überprüfung unterzogen. Die Kontaktadressen zu den Wildtierbeauftragen in der jeweiligen Region finden Sie auf der Internetseite www.wildtiermonitoring.de.

Schwarzwald-Baar Ein Wolf soll sich bei Vöhrenbach herumtreiben Das könnte Sie auch interessieren

Schwarzwald-Baar-Kreis Der Wolf ist zurück: Förster und Jäger begrüßen ihn Das könnte Sie auch interessieren