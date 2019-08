von Albert Bantle

Der Unternehmer Valentin Roth ist im Alter von 83 Jahren überraschend verstorben. Der gebürtige Fischbacher blieb seiner Heimatgemeinde ein Leben lang treu. Stets hat er sich in die Dorfgemeinschaft und Vereinswelt eingebracht: als langjähriges Mitglied im Vorstand des Musikvereins oder als Ehrenmitglied im Fußballclub.

Firma Roth Präzision als Lebenswerk

Sein berufliches Lebenswerk war und ist die Firma Roth Präzision. Aus kleinsten Anfängen hat sich die von Roth gegründete Firma seit 1960 zum größten Arbeitgeber in Fischbach entwickelt, unterstützt von seiner Frau und seinen beiden Söhnen, die den Betrieb übernahmen, als Valentin Roth sich in den Ruhestand zurückzog. Auch nach seinem Ausscheiden stand er beratend zur Seite. Dass sich Roth einst trotz beruflicher Belastung bereit erklärt hat, den Posten des Vorsitzenden beim Musikverein Fischbach zu übernehmen, rechnete man ihm hoch an. Jedes Jahr zu Weihnachten übergab Valentin Roth im Rathaus eine Spende für soziale Zwecke.

Dass der Aufbau der Firma nicht einfach war, machte Roth immer wieder deutlich. In den Anfangsjahren lief die Firma zeitweise so schlecht, dass sich Valentin Roth ernsthaft überlegte, wieder aufzuhören. Es war seine Frau Irmgard Roth, die ihn überredete, weiterzumachen.

Firma vergrößerte sich ständig

Als Ein-Mann-Betrieb machte sich Roth als gelernter Mechanikermeister im elterlichen Haus im Fischbacher Vogelsang mit der Herstellung von Drehteilen selbstständig. Die ersten Kunden kamen aus dem regionalen Umfeld. Schnell wurde der Platz zu eng, so dass auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Lagergebäude ausgebaut wurde. Die Auftragslage verbesserte sich. 1963 wurde der erste Langdrehautomat gekauft. Umsichtig und weitsichtig von Roth geführt, verbreiterte die Firma das Produktionsspektrum und vergrößerte den Kundenstamm.

Nachdem am ursprünglichen Standort baulich mehrfach erweitert wurde, übernahm Roth zusätzlich die Firma Fuß und Kammerer in St. Georgen. Es folgte 1989 die Umsiedlung ins Fischbacher Gewerbegebiet. Dort wurde im Sommer 2004 erneut erweitert und die drei bisherigen Standorte vereint. Die Produktionsfläche stieg von 1500 auf 3500 Quadratmeter an. Seit 1980 bildet die Firma selbst Lehrlinge aus. In Fischbach trauert man mit seiner Frau Irmgard Roth sowie den Familien seiner drei Kinder.

Trauerfeier

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 8. August, um 14.30 Uhr in der Fischbacher Mauritiuskirche statt mit anschließend Urnenbeisetzung auf dem Friedhof.