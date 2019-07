von Albert Bantle

Seinen 80. Geburtstag feierte das Fischbacher Gewichtheber- und Kraftdreikampfidol Willi Müller. Ganz offensichtlich hält Kraftsport jung, denn die 80 Lebensjahre sieht man dem agilen Jubilar nicht an. Müller ist nach wie vor überaus aktiv, steht auch mit 80 Jahren seinen Mann und hilft seinem Sohn Reiner Müller nach wie vor in dessen Baugeschäft, das Willi Müller einst gegründet und mit dem Eintritt ins Rentenalter seinen Sohn übergeben hat.

„Die Arbeit auf dem Bau hält mich körperlich fit“, sagte Willi Müller, der nur noch in den Wintermonaten in seinem Kraftraum trainiert und vom aktiven Sport längst Abschied genommen hat.

Gratulanten stürmten das Haus

Eigentlich wollte Willi Müller seinen Ehrentag am Samstag im Kreise der von ihm so geliebten eigenen Familie feiern. Doch daraus wurde nichts, denn schon am frühen Morgen stürmten als erste Gratulanten Mitglieder des SV Flözlingen sein Haus, um ihrem „Rekord-Willi“ zu gratulieren. Doch nicht nur das: Sie hatten ein Riesenplakat mitgebracht, das an der Hauswand des Jubilars angebracht wurde und weithin sichtbar verkündete, dass „Unser Rekord-Willi“ heute 80 Jahre alt wird.

Es folgten als Gratulanten Andy Ettwein und Daniela Stern von der Narrenzunft sowie Ortsvorsteher Peter Engesser. Letzterer überreichte nicht nur eine Urkunde mit persönlicher Widmung, sondern erinnerte auch an Willi Müllers Zeit als Ortschaftsrat und seine immer ausgeprägte Bereitschaft, die Fischbacher Vereine zu unterstützen.

Ortsvorsteher Peter Engesser (rechts) überreicht eine Erinnerungstafel, die nun am Vereinsbaum in der Fischbacher Ortsmitte angebracht wird. | Bild: Albert Bantle

Engesser hielt auch eine ganz besondere Überraschung bereit: eine Schriftafel, die an Müllers Vielzahl von großen sportlichen Erfolgen erinnert und die am Vereinsbaum in der Fischbacher Ortsmitte für alle weithin sichtbar einen öffentlichen Ehrenplatz erhalten wird.

„1939 in Fischbach geboren und in schwerer Zeit aufgewachsen, selbständiger Unternehmer, immer bodenständig und seinem Heimatort verbunden“, listete Engesser auf und bezog in seine Worte auch Müllers Ehefrau Waldtraud mit ein, die ihrem Mann in all den Jahren eine große Stütze war und noch immer ist. Zudem erinnerte der Ortsvorsteher an den stets großen sportlichen Ehrgeiz des Jubilars.

Fünffacher Weltmeister

Die sportliche Heimat von Willi Müller waren der SV Flözlingen und in seinen sportlichen Glanzzeiten als Gewichtheber der SV Fellbach. Als Gewichtheber war Müller 1959 und 1960 Deutscher Juniorenmeister. In den Jahren darauf errang Müller zahlreiche deutsche Meisterschaften und Vizemeisterschaften, stellte über 20 deutsche Rekorde auf, war dreimal deutscher Mannschaftsmeister im Gewichtheben mit dem SV Fellbach und Mitglied der deutschen Nationalmannschaft. 1996 war Müller Sportler des Jahres des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber.

Größten Erfolge im Kraftdreikampf

Seine größten sportlichen Erfolge erzielte Müller im Seniorenbereich beim Kraftdreikampf, bestehend aus Kreuzheben, Bankdrücken und Kniebeugen. Im Kraftdreikampfbereich war Müller vielfacher Landesmeister, siebenfacher Deutscher Meister und fünfmal Weltmeister und stellte eine Vielzahl von Europarekorden und auch Weltrekorden auf. Alle seine sportlichen Erfolge aufzuzählen wäre seitenfüllend. Müllers sportliche Laufbahn wurde bei seinem Ehrentag immer wieder hervorgehoben und auch so manche Anekdote wurde dabei in Erinnerung gerufen.