von Albert Bantle

Seit einigen Jahren ist es für jeden Besucher der Fischbacher Mauritiuskirche unübersehbar, dass der Innen- und Altartraum der Kirche ganz dringend einer Renovierung bedarf. Das wissen auch die Mitglieder des Gemeindeteams der Fischbacher Kirchengemeinde, die zur Seelsorgeeinheit "An der Eschach" gehört. Mit einem einfachen Anstrich ist es aber längst nicht getan. Das ist allen Verantwortlichen klar. Vor allem die völlig veraltete Elektrik müsste zuvor komplett erneuert und auf Vordermann gebracht werden.

Nachfolger des Glocken-Projekts

Bislang scheiterte die notwendige Sanierung am Geld, obwohl seitens der Gemeindeteams seit längerem gespart wird, um sich die Renovierung leisten zu können. Nachdem das zurückliegende Glockenprojekt, das in großartiger und erfolgreicher Weise, abgeschlossen werden konnte, richtet sich der Fokus seit geraumer Zeit auf die Renovierung im Kircheninnern. Einen finanziellen Beitrag hierzu möchte der Musikverein Fischbach mit einem Benefizkonzert in der Kirche am Sonntag, 7. April, ab 17 Uhr erbringen. Der Eintritt wird frei sein und stattdessen wird um eine Spende gebeten.

Besondere Vorgeschichte

Das Benefizkonzert hat eine ganz besondere Vorgeschichte. Emil Stehle, früherer Pfarrgemeinderat und seit 60 Jahren aktives Mitglied des Musikvereins Fischbach, hatte nach der Ehrung für diese 60 Jahre eigentlich vor, seine aktive Musikertätigkeit zu beenden. Seitens des MV Fischbach mit der Vorsitzenden Tanja Obergfell an der Spitze hat man danach versucht, den verdienstvollen Musiker zu überreden, weiter zu machen. Stehle sagte zu und entwickelte im Gegenzug die Idee, dass der Musikverein Fischbach ein Benefizkonzert für die Kirchenrenovierung gibt, was von Seiten des Vorstands und der Musikerinnen und Musiker natürlich sofort aufgegriffen wurde. Und so wird nun schon seit Wochen kräftig für das Benefizkonzert geprobt.

Alle machen mit

Seitens des Gemeindeteams der Kirchengemeinde Fischbach zeigten sich Karla Stricker und Annette Flaig ebenso begeistert von der Idee wie Stehles Musikerkollege und Mesner Albert Roth. Sie zeigten der Vorsitzenden des MV Fischbach, Tanja Obergfell, im Innenraum der Mauritiuskirche, wie notwendig die Renovierung wäre.