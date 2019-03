von Albert Bantle

Riesig gefreut hat sich Museumsleiter Hans Otto Wagner, dass am vergangenen Sonntag, viele Besucher des Narrenumzuges in Fischbach noch im Heimatmuseum vorgeschaut haben. Obwohl das Museums-Café eigentlich nicht geöffnet war, setzten sich dort nach einem Rundgang durch das Museum viele der Besucher einfach zusammen und plauderten in gemütlicher Runde, ganz so wie an den üblichen Sonntagnachmittagen, wenn das Café geöffnet ist.

„Viele der Besucher kamen von außerhalb und waren vom Museum und dem Konzept wieder mal begeistert. Und einhellig war die Meinung, dass man unbedingt wiederkommen müsse“, freute sich Museumsleiter Hans Otto Wagner im Rückblick.

Pünktlich zum Märztermin war auch der Teil des Kellerprojekts Schmiede-Freigelände fertig geworden, der als Wand die Schmiede vom Tierhof trennt. Das Licht in der Schmiede, etwas duster wie in der Wirklichkeit, ist jetzt unbeeinflusst von dem noch zu installierenden Teil mit Tierhof und Landschaftsausblick. Das Licht einer alten Hoflaterne verbindet trotzdem beide Teile miteinander. Einige tief hängende Strahler stören noch, da sie sich fast auf Augenhöhe befinden und somit leicht blenden. Dies will Wagner noch ändern.

Das nächste Thema der Museums-Ausstellungsreihe wird sich mit einem interessanten Aspekt der Arbeits- und Berufswelt befassen. Wie wirkte sich die industrielle Revolution Ende 19. Jahrhunderts auf die Arbeit im Dorf aus? Gab es Veränderungen, heißen dabei die Fragestellungen.

Im Museum sind die traditionellen Arbeitsmethoden und überkommenen Techniken vertreten und nur in einem kleinen Bereich gibt es Hinweise auf die Industrialisierung in Niedereschach. Sie setzte ja auch erst relativ spät mit der Uhrenfabrikation ein, gefolgt von kleineren Betrieben, die anfangs eher noch als große Handwerksbetriebe gelten konnten. Aber was war um die Zeit um 1900? In den großen Städten und Ballungsgebieten entstanden riesige Werke zum Beispiel der Stahlindustrie oder Autoindustrie und die Massenfabrikation setze ein. Damit änderte sich auch der Lebensrhythmus der Bevölkerung in jenen Gebieten. Es entstand die Arbeiterschaft, die einem strengen Zeitdiktat unterworfen waren.

In der Provinz, also auf dem Land, hinkte diese Entwicklung allerdings weit hinterher. Landwirtschaft, Handwerk und Kleinbetriebe waren die Regel. Die gewaltigen Maschinen oder Hallen mit endlosen Menschenreihen an Produktionsbändern waren den Dorfbewohnen meist nur vom Hörensagen bekannt. Fernsehen, Radio oder Tageszeitung gab es noch nicht. Von all dem blieben die Dorfbewohner zunächst verschont. Erst langsam bahnte sich die Technisierung den Weg in das Dorf, was aber lediglich eine Modernisierung der Arbeitstechniken bedeutete.

Neue Traktormodelle, Elektrifizierung, Fertigungstechniken und Hilfsmittel erleichterten den Alltag, aber es blieb bei der Landwirtschaft und den kleinen Handwerksbetrieben. Was man nicht selbst herstellen konnte, kaufte man dazu. Die für den Schwarzwald typische Uhrenindustrie entwickelte sich dann nach dem Vorbild der großen Fabriken zu Massenherstellungsbetrieben, unterstützt durch neuste Techniken und Maschinen aus Übersee. Der Uhrmacher als Handwerker wurde zurückgedrängt, eine Uhr wurde für alle erschwinglich. Viele kleine Betriebe erkannten diese Entwicklung und hängten sich an diesen Zug an oder gründeten neue Zweige. Ähnlich erging es den Webern in Süddeutschland, die nun in großen Textilfabriken arbeiten mussten. Zum ersten Mal kam auch der Gedanke der Konkurrenz in die dörfliche Gegend, was bisher höchstens im Kleinen zutage trat.

Diese Diskrepanz zwischen Industrie und Dorf will die Ausstellung an Hand von Fotografien von Werkshallen, Arbeitsbedingungen und Mechanik der damaligen Zeit darstellen. Interessant ist es für den Betrachter, wenn er Erfahrung mit heutigen Produktionsmethoden hat oder Maschinen wie Automaten mit den handbetriebenen vergleichen kann. Was heute selbstverständlich ist, war damals undenkbar. Aus der Schreinerei wird die Möbelfabrik, Möbel werden heute aus Fertigteilen zusammengesetzt.

Deshalb ist diese neue Ausstellung in Verbindung mit den Anschauungsstücken im Museum besonders für junge Menschen interessant, da sich die Fabrikations- und Arbeitswelt seitdem radikal gewandelt hat, betont Wagner und macht deutlich: „Der Markt ist heute global."