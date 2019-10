von Albert Bantle

14 moderne Doppelhaushälften mit Pultdach sollen ab dem Frühjahr 2020 auf dem früheren Kempel-Areal an der Schramberger Straße in Fischbach entstehen. Das Projekt steht unter der Überschrift „Wohnen an der alten Schmiede“ und ist direkt angebunden an die herrliche Natur entlang des Eschbach.

Orts-Chef: „Eine Bereicherung“

Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser war bei einem Vor-Ort-Termin voll des Lobes für das von privater Seite aus initiierte Wohnbauprojekt, das „eine große Bereicherung für den Ort“ darstelle, sei es nun mit Blick auf den Kindergarten, die Schule oder das Vereinsleben. Die Gemeinde selbst habe aktuell in Fischbach keine Bauplätze mehr anzubieten. Allein schon vor diesem Hintergrund zeigte sich Engesser dankbar und froh, dass nun in sehr zentraler Lage und doch eingebettet in eine wunderschöne Naturlandschaft neuer und vor allem auch bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden soll.

Zentral gelegen und doch umgeben von viel Natur wird das Wohnen an der alten Schmiede im Bereich der Schramberger Straße in Fischbach sein.

Hierfür wurden ein großes landwirtschaftliches Gebäude mit Ökonomieteil, ein Wohnhaus, ein riesiges früheres Stallgebäude und ein Geräteschuppen abgerissen, allesamt recht zerfallen und keine Zierde für das Ortsbild in Fischbach. „Dort können nun auf über 4000 Quadratmeter Fläche die Doppelhäuser entstehen“ freute sich Engesser im Gespräch mit dem Projektleiter Dieter Zöller aus Offenburg sowie dem für den Vertrieb vor Ort zuständigen Immobilienmakler Rolf Abendschein, der in Niedereschach wohnt.

Preise unter 400 000 Euro

Die Rastatter Firma Weisenburger Bau wird die Doppelhäuser bauen und rechnet mit einem Baubeginn im kommenden Frühjahr. Jede Haushälfte wird unterkellert sein und bietet in 5,5 Zimmern 125 Quadratmeter Wohnfläche. Außerdem werden die Wohneinheiten jeweils eine Dach- und eine Gartenterrasse haben. Die Grundstücksgrößen liegen zwischen 228 bis zu 450 Quadratmetern. Die Preise für die schlüsselfertigen Häuser sollen bei unter 400 000 Euro liegen.

Intaktes Dorfleben

„Die Wohnungen sind nicht nur für Anleger, die vermieten wollen, sondern gerade auch für junge Familien hochinteressant, die unter Nutzung des Baukindergeldes in die eigenen vier Wände ziehen wollen“, sagt Rolf Abendschein. Und Peter Engesser ergänzt: „Fischbach bietet ein attraktives Wohnumfeld, mit einem intakten Dorf- und Vereinsleben, einem Kindergarten, einer Grundschule und Postagentur vor Ort sowie einer ungewöhnlich guten Infrastruktur mit Ärzten, Zahnärzten, Einkaufsmärkten und vielem mehr in der Kerngemeinde Niedereschach, die in nur fünf Autominuten oder per Rad und zu Fuß auf dem vorhandenen Geh- und Radweg schnell erreichbar ist.“

Bald kann‘s losgehen

Nachdem das Grundstück nun baureif gemacht wurde, soll Anfang November das Baugesuch eingereicht werden, wobei im Rahmen einer Bau-Voranfrage, die bewilligt wurde, bereits die wichtigsten Dinge für das Projekt geklärt wurden. „Ich als Ortsvorsteher begrüße dieses für Fischbach großartige Wohnbauprojekt“, freut sich Peter Engesser.