von Gerd Jerger

Zwei spannende und abwechslungsreiche Jahre liegen hinter der Firma Touratech, mit Insolvenz im Sommer 2017, Zittern um die Arbeitsplätze, Übernahme der Touratech AG zum 1. Januar 2018 durch die Happich GmbH, bei der nahezu alle Arbeitnehmer übernommen werden konnten, und sowohl Produktion als auch Vertrieb und Verwaltung ebenso wie die Logistik am Standort im Schwarzwald weitergeführt wurden. Und nach wie vor ist Touratech mit 350 Arbeitsplätzen der größte Arbeitgeber in Niedereschach. Darüber berichtete in ihren Begrüßungsworten zum diesjährigen Frauengespräch mit Bürgermeister Martin Ragg im Verkaufsraum des neu gebauten Logistikzentrums die kaufmännische Leiterin Veronika Singer. Der Einladung waren über 30 Frauen aus der Gesamtgemeinde gefolgt.

Gutes Geschäftsjahr

Das erste Jahr nach der Neugestaltung der Firma sei inzwischen überstanden und man konnte dabei auf ein sehr gutes Geschäftsjahr mir positiven Umsatzzahlen zurückblicken, so Veronika Singer. Natürlich war es für die Besuchergruppe hochinteressant, sich bei einem Rundgang durch die verschiedenen Firmengebäude einen Einblick in die Betriebsabläufe verschaffen zu können. Insbesondere das neue Logistikzentrum beeindruckte, das aus drei Hallen besteht und ein modernes Hochregallager, Kommissionierung und Werkstatt beherbergt neben Verwaltung, dem Touratech-Shop samt Bistro sowie die zuvor in der ehemaligen Tennishalle untergebrachten Büros für Vertrieb, Marketing und Produktmanagement.

Hier präsentierte nach der offiziellen Begrüßung durch Bürgermeister Martin Ragg Philipp Blum als Eventmanager in einem Informationsvortrag den Frauen die wichtigsten Einzelheiten und den Ablauf des anstehenden Travel-Events 2019. Vertriebsleiter Martin Wickert, zuständig für Vertrieb, Marketing und Logistik, erläuterte den Frauen die Verkaufsstrategien und stellte die einzelnen Abteilungen und die Technik im Logistikzentrum mit Hochregalen und Förderbändern vor. Wie die Produkte der Firma Touratech entstehen, darüber informierte vor Ort Petra Ruf als Produktionsleiterin in den Fertigungs- und Produktionshallen.

Bürgermeister berichtet

Zurück im Verkaufsraum des neuen Logistikzentrums informierte Bürgermeister Martin Ragg nach einer Reise durch die momentan kommunalpolitisch anstehenden Projekte die Frauen über den prall gefüllten Hausaufgabenkatalog, der ihm beim letzten Frauengespräch mit auf den Weg gegeben worden sei. Darin war es um mehr Sitzgelegenheiten in der Aussegnungshalle des Niedereschacher Friedhofs gegangen wie auch um stationäre Blitzgeräte für den Ortseingang Fischbach und beim Vogelsang.

Dreck im Gewerbegebiet

Am Feldkreuz am Weg zur Bruder-Konrad-Kapelle war eine neue Sitzgelegenheit gewünscht worden wie auch in Verlängerung des Hardtweges, und es wurde der Sauberkeitszustand im Gewerbegebiet bemängelt wie auch die längst überfällige Leerung der Schächte in der Staigstraße. Weitere Forderungen waren das Freischneiden von Gedenktafeln. Auch durch herabhängende Äste zugewachsene Radwege waren bemängelt worden wie auch der Gehweg entlang des Gewerbegebietes, der ohne einen Fußgängerüberweg endet, und die Zufahrtsregelung für Anwohner beim Touratech-Travel-Event. Zu allen Punkten konnte der Bürgermeister Vollzug melden beziehungsweise auf den aktuellen Stand der bisher erfolgten Maßnahmen verweisen.

Dafür hatten die Frauen aber auch wieder eine ganze Menge neuer Wünsche, Anregungen und Anträge zum Frauengespräch mitgebracht. So wurde beanstandet, dass die Straße zum neuen Bauabschnitt Betreutes Wohnen noch nicht benannt sei, so dass viele Besucher bereits im Bereich der Kulturfabrik wieder umdrehen, weil sie das Objekt nicht finden. Beanstandet wurde, wie es sein könne, dass kurz nach Fertigstellung der neuen Straße nach Fischbach bereits die Mittelstreifen nicht mehr erkennbar seien. Und dass auch seitens der Firma Touratech immer mehr Landschaft verbaut werde, wozu Veronika Singer auch gleich Stellung nahm und auf die Ausgleichsmaßnahmen gemäß den Auflagen des Landratsamtes hinwies.

Parken ein Problem

Heftig kritisiert wurde die Parksituation im Bereich Schule und Friedhof. Wenn hier alle Mütter ihre Kinde zur Schule und Kindergarten mit dem Auto anliefern und abholen, sei da für die Anwohner oftmals überhaupt kein Durchkommen mehr. Ein katastrophaler Zustand, gerade, wenn noch Veranstaltungen in der Schulsporthalle sind. Gibt es konkrete Pläne für Baumbestattungen auf dem neuen Friedhof? Beanstandet wurden in dem Zusammenhang angeblich unzumutbare Zustände bei den Urnenwänden. „Dort liegen jetzt noch die leeren Kerzenhülsen und verwelkten Blumengestecke von Allerheiligen“, wurde vorgebracht. Ob die Bäume als grüne Lunge entlang der Eschach bleiben im Zuge der Neubaumaßnahmen an der Villinger Straße entlang, wurde gefragt, und ob das Spittel-Kreuz, das im Zuge des Neubaus „Betreutes Wohnen“ entfernt wurde, dort auch wieder dort hinkommt? Also wieder jede Menge Arbeit für Bürgermeister Martin Ragg, der bis zum nächsten Frauengespräch alles aufarbeiten möchte.