von Gerd Jerger

Tradition hat es bei den Frauen des Niedereschacher Feuerwehr-Frauen-Stammtisches, sich aktiv am Niedereschacher Adventsdörfle zu beteiligen und den Erlös für einen guten Zweck zu spenden. In diesem Jahr ging der Erlös an eine alleinerziehende Mutter, die derzeit um ihren Lebensunterhalt für sich und ihre drei Kinder bangen muss.

Großzügige Spenderin

Die Mutter kann aktuell nicht in Vollzeit einer Beschäftigung nachgehen und ernährt die Familie daher durch Minijobs, was für Miete, Essen und Leben für die kleine Familie kaum ausreicht. Für die Feuerwehrfrauen war klar, dass man in diesem Jahr diese Familie unterstützen wird und groß war die Freude, dass insgesamt 500 Euro zusammengekommen sind. Ein spezieller Dank der Frauen geht an eine Spenderin, die in einem Umschlag einen größeren Betrag dazu beigesteuert hat, so dass diese stolze Summe zusammengekommen ist.

„Eine tolle Geste“

Im Namen der Feuerwehrfrauen überreichte nun Ingrid Jornitz das Geld an Rathausmitarbeiterin Veronika Ettwein, die ihrerseits im Rathaus das Geld diskret an die alleinerziehende Mutter weiterleitete, wobei bei der Übergabe des Geld Tränen des Glücks und der Freude flossen. „Einmal mehr eine tolle Geste“, lobte Bürgermeister Martin Ragg das mittlerweile schon traditionelle adventliche Engagement der Feuerwehrfrauen.