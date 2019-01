von Lothar Herzog

Die Teilortswehr Erdmannsweiler braucht Verstärkung. Mit derzeit 14 Mitgliedern kann sie gerade noch die Sollstärke halten. Aber nicht nur darüber machte sich Abteilungsleiter Hans Kammerer bei der Hauptversammlung im Bürgerhaus Gedanken. Auch die ständig zunehmenden Vorschriften der Geräte von Atemschutzträgern und Funkern erforderten einen immensen Aufwand, der ehrenamtlich kaum noch zu leisten sei.

Kammerer will mit Bürgermeister über bessere Unterstützung sprechen

Die Lösung für die Zukunft könne er nur in einer Teilzeitanstellung bei der Gemeinde sehen, wohl wissend, dass hierfür die Finanzierung das Hauptproblem darstelle. Er wolle mit Bürgermeister Fritz Link alsbald das Gespräch suchen, betonte Kammerer.

Proben mit anderen Abteilungen wichtig

In Kurzform blickte er auf die Termine des vergangenen Jahres zurück. Neben zehn Abteilungsproben wurden noch zwei Übungen mit den Kameraden von Neuhausen absolviert. Das Proben mit anderen Abteilungen der Gemeinde sei aufgrund der bestehenden Ausrückeordnung dringend erforderlich. Für dieses Jahr sei deshalb wieder eine gemeinsame Übung in Neuhausen am 1. Juni vorgesehen. Auch die Abteilung Neuhausen werde wie die Ortsteilwehr Burgberg zum Proben nach Erdmannsweiler kommen, kündigte der Abteilungsleiter an. Er überreichte Michael Fuß und Werner Schwarzwälder für vollzähligen Probenbesuch ein Geschenk.

Bei drei Einsätzen gab es nur kleinere Defekte zu beheben. Ferner wurden Arbeitseinsätze bei Veranstaltungen der Vereinsgemeinschaft (VG) geleistet, die einen kleinen Geldbetrag in die Kameradschaftskasse brachten.

Ausblick auf diesjährige Termine

Neben den Standard-Terminen der VG wie Schiebefihr, Maibaumstellen, Boomgartenfest, Nikolausmarkt und Weihnachtsmarkt ist für Mitte Juli ein zweittägiger Ausflug nach Nürnberg vorgesehen.

Ortsvorsteher Armin Wursthorn dankte der Wehr für die geleistete Arbeit. Er sei froh, dass es sie gebe und die Mitglieder bei Einsätzen immer heil zurückkehrten.

Kommandant Erich Dieterle bekräftigte, der Grundgedanke des gegenseitigen Helfens in Not stehe bei der Feuerwehr immer noch an erster Stelle und dafür werde viel Freizeit geopfert. Bei anderen Zeitgenossen sei das leider nicht mehr selbstverständlich. Ein Lob hatte Dieterle für Jörg Polkowski parat, der die Atemschutzgeräte gut im Griff habe. Außerdem lud der Kommandant zur Hauptversammlung am 29. März in die Gemeindehalle Weiler ein.