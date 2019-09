von Gerd Jerger

Ein ständig wachsendes Interesse besteht an der Ferienbetreuung, die von allen Grundschülern der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar aus Niedereschach und Fischbach sowie von Grundschülern aus Kappel seit einigen Jahren wahrgenommen werden kann. Aktuell sind es in der nun laufenden letzten Ferienwoche 43 Kinder – im Vorjahr ware es in der letzten Ferienwoche 25 Kinder.

Obstschnippeln gehört dazu.

Die Steigerung hat vor allem damit zu tun, dass sich herumgesprochen hat, wie viel Spaß und Abwechslung die Ferienbetreuung in Niedereschach bietet. Davon zeigten sich die für die Schulsozialarbeit zuständige Projektleiterin Daniela Storz sowie Marie Breddin von der Stiftung „Lernen – Fördern – Arbeiten“ (LFA) überzeugt. Voll des Lobes waren beide auch für die Gemeinde Niedereschach, die auch die nun zu Ende gehende Ferienbetreuung unterstützt. „Die Rahmenbedingungen für die Ferienbetreuung sind optimal“, freuen sich Storz und Breddin, und auch Bürgermeister Martin Ragg spricht von einer Erfolgsgeschichte.

Mit Feuereifer sind die Kinder bei der Ferienbetreuung mit dabei, wie hier beim Mal-Workshop.

Dahinter steht vor allem ein engagiertes Team, das immer kreative Lösungen findet. Das hat sich auch bei der zurückliegenden mehrwöchigen Ferienbetreuung gezeigt. Die Betreuungszeiten sind jeweils von 7 Uhr bis 13 Uhr, und jeder Tag beginnt um 8 Uhr, egal ob während der Oster-, Pfingst- oder Sommerferien, mit einem gemeinsamen Frühstück. Der Reiz für die Kinder, an der Ferienbetreuung teilzunehmen, liegt vor allem im abwechslungsreichen Programm.

Von Kino bis Kasperle

Das fängt an mit Kinotagen oder dem Einstudieren eines Kasperletheaters, auch sportlichen Aktivitäten werden angeboten, und reicht hin bis zum Minigolfen, Erlebnissen im Wald, Wasserspielen, Besuchen im Spieleland, gemeinsamem Backen und Kochen, kreativen Projekten mit verschiedenen Bastelarbeiten oder dem Gestalten einer großen Cocktailparty. Für diese Party wurde von den Kindern, unterstützt natürlich vom Betreuungsteam, alles selbst hergerichtet, angefangen von den Speisen und Getränken bis hin zu den entsprechend dekorierten Räumen und Tischen. Und es war eine helle Freude, den Kindern zuzusehen, mit welchem Engagement und welcher Freude sie bei der Sache waren.