von Gerd Jerger

Einen breiten Raum nahm in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates die Vorstellung der Bedarfsplanung der Kinderbetreuungseinrichtungen ein. Die Gemeindeverwaltung hat mit Unterstützung des beauftragten Instituts für Qualitätsentwicklung in der Bildung (IQB) die Bedarfsplanung der Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde Niedereschach erstellt. Vorgestellt und erläutert wurde die Planung von Marie Breddin vom genannten Institut.

Sie sieht die Gemeinde im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen insgesamt gut aufgestellt. Nichts desto trotz sieht Breddin auf einigen Gebieten noch Handlungsbedarf, den sie in ihrem Gesamtfazit aufführte. Ihren Ausführungen war zu entnehmen, dass die Geburtenzahlen in der Gemeinde Niedereschach über die vergangenen Jahre stabil geblieben sind und nur minimalen Schwankungen unterlagen. Gleiches gilt für die Inanspruchnahme von Plätzen für die Kindertagesbetreuung für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Ein Anstieg ist im Bereich der unter Dreijährigen zu verzeichnen.

Mit Blick auf die Betreuungszeiten lässt sich konstatieren, dass der Bereich Ganztagesbetreuung in Niedereschach (insbesondere im U3-Bereich) derzeit noch nicht die vom KVJS empfohlenen Richtlinien beim Versorgungsgrad erreicht. Aus den einzelnen Einrichtungen kommen vermehrt Rückmeldungen, dass sie im Jahr 2019 an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen werden. Dies ist aufgrund der aktuellen Belegung und der Entwicklung der Geburten derzeit jedoch nicht erkennbar. Möglich ist jedoch, dass Eltern ihr Kind/ihre Kinder mittlerweile sehr früh in den Einrichtungen anmelden, denn bereits jetzt liegen Anmeldungen für 2020/2021 vor.

Offenbar melden Familien ihre Kinder auch in verschiedenen Einrichtungen an, um sicher einen Kinderbetreuungsplatz zu erhalten. Dies kann zu Doppelanmeldungen führen. Um dem entgegenzuwirken, empfiehlt Breddin eine zentralisiertere Anmeldung und einen jährlichen Austausch der Einrichtungen über die entsprechenden Anmeldungen. Des Weiteren sollten in der Gemeinde Niedereschach eine vereinheitlichte Systematik in Bezug auf die Anmeldung, den Zeitpunkt der Anmeldung und gemeinsame Aufnahmekriterien festgelegt werden. Hier empfiehlt Breddin eine gemeinsame Entwicklung mit allen Einrichtungen.

Mit Blick auf die Betreuung im Ganztagesbereich der Schule lässt sich feststellen, dass die Ganztagesbetreuung in den vergangenen Jahren stetig gewachsen ist. Hier ist es dringend notwendig, die entsprechenden Strukturen anzupassen. Dies betrifft insbesondere die Aufstockung des Mensa-Personals und die Erweiterung der Räumlichkeiten. Für das weitere Vorgehen in der Entwicklung der Kindertagesbetreuung für die kommenden Jahre sollte laut Breddin eine strategische Ausrichtung und Maßnahmenplanung entwickelt werden.