von Albert Bantle

Sehr abwechslungsreich gestaltet ist auch in diesem Jahr das Kinderferienprogramm in Niedereschach. Am vergangenen Freitagnachmittag erfreute das Deute Rote Kreuz (DRK) des Ortsvereins Fischbach die Kinder mit einem vielseitigen und zugleich sehr lehrreichen Programm. Dabei drehte sich alles um die Erste Hilfe. Verbunden wurde dies mit einem kleinen Wettbewerb.

Verschiedene Stationen

Die Kindergruppe startete vom Fischbacher Schulhof aus. Entlang ihres Wanderweges mussten die Kinder an verschiedenen Stationen bestimmte Aufgabenstellungen gemeinsam bewältigen. Dabei handelte es sich um Situationen, die im Alltag immer wieder einmal eintreten können. Angefangen mit einem simulierten Fahrradunfall in Höhe einer Hütte in Richtung Schabenhausen am Ortsausgang von Fischbach.

Beim simulierten Fahrradunfall wurde schnell geholfen. | Bild: Albert Bantle

Notruf richtig absetzen

Dort wurde den Kindern erläutert, wie man einen Notruf richtig absetzt. Außerdem wurde ihnen gezeigt, wie man einen Verband anlegt. Einige hundert Meter weiter, in Höhe eines Schopfes auf dem Fischbacher Pfaffenberg, waren die Kinder erneut gefordert. Dort waren einer Person zwei Ziegel auf den Kopf gefallen, was eine Platzwunde am Kopf zur Folge hatte. Diese musste von den Kindern erstversorgt werden.

Kinderschminken zum Abschluss

Weiter ging es zur alten Petrolli-Halle, wo der Ortsverein Fischbach eines seiner DRK-Fahrzeuge untergestellt hat. Das Fahrzeug wurde besichtigt und seine Funktion erläutert. Wieder auf dem Schulhof angekommen, wurde unter anderem ein Kinderschminken angeboten.

Abschließend waren die Kinder zusammen mit ihren Eltern zu einem gemeinsamen Essen an der Bodenackerhalle eingeladen. Das Team des Verpflegungszuges versorgte die Kinder und Erwachsenen mit Spaghetti und Tomatensoße.

Kinder für den Ernstfall schulen

Am Ende waren sich alle einig: Das war ein toller Tag. Bei den Fischbacher Rotkreuzlern rund um die erste Vorsitzende Angelika Müller und den zweiten Vorsitzenden Wolfgang Schwochert, hofft man, dass die Kinder, sollten sie einmal mit einem Ernstfall konfrontiert werden, nun auch in der Lage sind, richtig zu handeln.