Eine lange, auch kontrovers geführte Diskussion bestimmte die jüngste Gemeinderatssitzung zum Thema einer flächendeckenden Einführung von Tempo 30 auf allen Gemeindestraßen, auch den Ortsteilen. Allerdings führte die Diskussion nicht zum von der Verwaltung vorgeschlagenen Gemeinderatsbeschluss, auf Straßen mit vorrangiger Wohnbebauung Tempo-30-Zonen einzuführen und ein Planungsbüro mit der Ausarbeitung dieses Beschlusses zu beauftragen. Stattdessen soll es nun auf Antrag von Gemeinderätin Manuela Fauler dazu einen Bürgerentscheid geben, über den in der nächsten Sitzung am 18. März abgestimmt wird. Fauler hatte "im Sinne einer gelebten demokratischen Beteiligung aller Betroffenen" den Antrag zu diesem Bürgerentscheid gestellt, dem mit sieben Ja-Stimmen, fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung stattgegeben wurde.

Bürgerentscheid

Mit einem Bürgerentscheid können Bürger Angelegenheiten, für die der Gemeinderat zuständig ist, selbst entscheiden. Der Gemeinderat kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen aller Mitglieder entscheiden, zu einer bestimmten Angelegenheit einen Bürgerentscheid durchzuführen. Der Bürgerentscheid wird ähnlich wie eine Bürgermeisterwahl durchgeführt und findet an einem Sonntag statt. Die Frage auf dem Stimmzettel muss so formuliert sein, dass sie mit "Ja" oder "Nein" beantwortet werden kann. Die gestellte Frage ist in dem Sinne entschieden, in dem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde. Ein Bürgerentscheid hat die Wirkung eines endgültigen Beschlusses des Gemeinderats. Er kann innerhalb von drei Jahren nur durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert werden.