von Gerd Jerger

Während der Ehrenvorsitzende Walter Erne, FC-Präsident Michael Jobst wie auch Ortsvorsteher Thomas Braun die herausragende Jugendarbeit im FC Kappel als gerade beispielhaft herausstellten, gab es von einigen Eltern harsche Kritik.

Ohne die Arbeit der einzelnen Trainer und Betreuer schmälern zu wollen, sei es doch so, dass die Mädchen, besonders in der C-Jugend, regelrecht unterschlagen und von den Jungs nicht akzeptiert würden. „Warum ist es beim FC Kappel nicht möglich, zwei fußballbegeisterten Mädchen den notwendigen Raum für ihre Fußballfreude zu bieten?“, wurde gefragt. Seine Tochter jedenfalls habe durch diese misslichen Umstände inzwischen jegliche Motivation verloren, meinte dazu ein Vater.

Schwächere Spieler ausgeschlossen

Und auch der Umstand, dass die schwächeren Spieler, die nicht zum Einsatz kamen, oftmals nicht bei den Siegesfeiern dabei sein durften, trage nicht gerade zum Zusammenhalt innerhalb der Mannschaften bei. Die Vereinsführung betnote, dass man zusammen mit der SG Deißlingen eventuell eine C-Juniorinnen-Mannschaft ins Leben rufen möchte.

Ehrenvorsitzender Erne betonte aber: „Es ist ganz toll, was im Jugendbereich geleistet wird, das ist die beste Basis für unsere Zukunft und die wichtigste Arbeit in einem Verein, und daraus entwickelt sich dann auch alles weitere“, so Walter Erne. Jugendleiter Michael Popko und sein Stellvertreter und Jugendkoordinator Christoph Reiser konnten in ihren Berichten auf ein erfolgreiches Vereinsjahr verweisen.

So habe man derzeit Mannschaften von den Bambinis über die F-, E- und D-Jugend. Für die C-l/2-Jugend habe man eine Spielgemeinschaft mit dem SV Niedereschach. Die Gesamtzahl aller Spieler belaufe sich beim FC Kappel auf knapp 72 Kinder und Jugendliche. Mit der Tischtennis-Jugendabteilung seien es sogar 93. Ein großes Lob gelte da den 12 Jugendtrainern. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet, bei den Wahlen wurde Michael Popko als Jugendleiter im Amt bestätigt, ebenso wie die Jugendvertreter Niclas Schütz und Paul Dinter. Neue Kassiererin ist Julia Ettwein, Katrin Warmbold hat nicht mehr kandidiert.