Niedereschach Eine Fasnacht ohne Fähnchen? Die Fischbacher Narrenzunft wendet ein Deko-Desaster ab

Beinahe hätten die neuen LED-Leuchten in der Fischbacher verhindert, dass die traditionellen Fasnachtsfähnchen auch in diesem Jahr wieder aufgehängt werden konnten. Doch dank dem Erfindergeist eines Fischbachers, können die bunten Wimpel auch an die neuen Masten gehängt werden.