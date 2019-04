von Gerd Jerger

Dass in einem Verein der komplette Vorstand durch einen neuen ersetzt wird, ist eigentlich eher schon die Ausnahme. Beim Jugendclub Niedereschach ging dies in der Jahreshauptversammlung im prallvollen Nebenzimmer des Café-Restaurants "Bantle" völlig unkompliziert und in harmonischer Atmosphäre problemlos über die Bühne.

Der bisherige Vorsitzende Tim Obergfell macht seinen und auch die Plätze seiner bisherigen Mitstreiter mit der Bemerkung frei, er sei nunmehr über zehn Jahre im Jugendclub, davon acht Jahre im Vorstand tätig gewesen. "Eine saumäßig geile Zeit", so konstatierte er rückblickend, "der Tisch hier im Versammlungssaal wird immer länger und reicht fast kaum mehr aus." Und wie sich der Club in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat, darauf könnten alle stolz sein.

Zwei Gemeinderäte dabei

Welchen Stellenwert dem Jugendclub auch seitens der politischen Gemeinde beigemessen wird, zeigte schon die Tatsache, dass zur Versammlung mit den Gemeinderäten Michael Asal und Walter Pankoke gleich zwei Vertreter zugegen waren, wobei letzterer den Wahlmarathon zu den Neuwahlen in die Hand nahm.

Maik Schiebeck übernimmt

Als neuer Vorsitzender wurde dabei einstimmig und in offener Wahl Maik Schiebeck gewählt und als sein Stellvertreter und zweiter Vorsitzende Daniel Jornitz. Neuer Kassierer wurde Niko Simonelli, neue erste Schriftführerin Rebecca Moser und zweite Schriftführerin Lorena Simonelli. Da gleich drei neue Beisitzer zur Wahl anstanden, wurde hier in geheimer Abstimmung gewählt, wobei sich als neuer erster und zweiter Beisitzer Daniel Gottemaier und Titus Schauer qualifizieren konnten. Als Kassenprüfer ergänzen Manuel Chladek und Pascal Rockenschuh das neue Vorstandsteam.

Immer neue Mitglieder

Rückblickend bezeichnete der bisherige Vorsitzende Tim Obergfell das abgelaufene Vereinsjahr als sehr spannend und erfolgreich, vor allem freue es ihn außerordentlich, dass der Zustrom zum Jugendclub von Jahr zu Jahr wächst und die neue Vorstandschaft sich somit um die Zukunft des Jugendclubs keine Sorgen zu machen brauche. Angefüllt mit kleineren und auch ganz großen Aktionen und Events sei 2018 außerdem ein überaus ereignisreiches Jahr gewesen. Vor allem sei die Rent-a-Clubler-Aktion sehr gut angenommen worden, auch wenn die Spendenmoral so mancher Kunden etwas zu wünschen übriglasse.

Umzüge, Entrümplungen, Rasenmähen, Heckenschneiden

Dabei seien die Jugendlich wieder zu allen nur denkbaren Arbeiten herangezogen worden wie Umzüge, Entrümplungen, Rasenmähen, Heckenschneiden, kompletter Umbau eines völlig verwilderten Gartens, Baumfällaktionen, und sogar alte Jägerstände wurden abgerissen. Der Höhepunkt in Vereinsjahr sei sicherlich der mehrtägiger Clubausflug mit Autos und Motorräder nach Tschechien gewesen, wo man zwei abenteuerliche Tage auf Kanus die Moldau hinuntergefahren sei und im Anschluss die tschechische Gastfreundschaft genossen habe. Cocktailpartys und Teilnahme an der Landschasftsputzete wurden als weitere Aktivitäten genannt. Dagegen habe man mit dem geplanten Umbau des Jugendclubs im vergangenen Jahr nicht allzu viel bewirken können. "Wir tun zwar alles, was unser schmaler Geldbeutel hergibt, um die Räumlichkeiten so gut wie möglich in Schuss zu halten, aber um eine Sanierung auf Dauer wird man nicht herumkommen", so schloss Obergfell seinen Ausführungen.

Minus von 1000 Euro

In seinem Kassenbericht nannte Manuel Chladek ein Minus von knapp 1000 Euro, zum Großteil durch Weihnachtsfeier und den Ausflug verursacht, aber der hatte es ja auch in sich, wie es sich im Jahresrückblick des Vorsitzenden gezeigt hatte. Somit hatte dann auch Michael Asal keinerlei Probleme, die Entlastung des bisherigen Vorstandes einstimmig herbeizuführen. Besonders lobte er zuvor die Bereitschaft der Jugendlichen, im Rahmen der Arbeitseinsätze des Jugendclubs für sich und die Gesellschaft etwa zu tun, wie zum Beispiel beim der kürzlich stattgefundenen Landschaftsputzete, bei der die Jugendlichen mit 25 Teilnehmern die größte Gruppe gestellt und damit einen großen Beitrag zum Umweltschutz geleistet haben: "Die Bevölkerung sieht sehr wohl, dass der Jugendclub eine gute Einrichtung innerhalb der Gemeinde darstellt und dass die heutige Jugend weitaus besser ist, als sie immer wieder klischeehaft dargestellt wird".