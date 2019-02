von Albert Bantle

Manchmal werden die Mitglieder der Narrenzünfte vor ganz praktische Probleme gestellt. Allerdings wäre es doch gelacht, wenn sich für närrische Probleme nicht auch eine ganz und gar narrensichere Lösung finden würde. So geschehen jüngst auch in Fischbach. Dort haben die neuen LED-Straßenlaternen für viel Stirnrunzeln und Kopfzerbrechen gesorgt. Denn an den modernen Leuchten in der Ortsmitte und an der Sinkinger Straße ließen sich die traditionellen Fasnachtsfähnchen nicht mehr ohne Weiteres befestigen.

Was als tun, um die närrische Straßendekoration auch in Zukunft zu gewährleisten? Die Lösung hatte ausgerechnet ein Fischbacher, der überhaupt nicht in der Narrenzunft aktiv ist. Haas präsentierte einige Tage nach der Jahreshauptversammlung dem Zweiten Zunftmeister Andy Ettwein einen Lösungsvorschlag in Form von eigens entwickelten Halterungen, die durch eine zusätzlich in die Halterungen eingezogene Gummibeschichtung nicht nur garantieren sollen, das sich die Stangen nicht verdrehen können, sondern auch so ausgelegt sind, dass man die Haltestangen problemlos an den oben auf den Laternenmasten aufgesetzten LED-Rundumleuchten vorbeiführen kann.

Vor der Umstellung auf die LED-Technik konnten die Holzstangen, an denen die Fähnchen in luftiger Höhe befestigt wurden, direkt an den Laternenmasten stabil befestigt werden. Das war mit den anders geformten LED-Leuchten nicht mehr möglich. Und so war am Samstag eine stattliche Zahl Fischbacher Narren damit beschäftigt, die Halterungen und die Stangen anzubringen, damit dort in der kommenden Woche die Narrenfähnchen befestigt werden können.

Thomas Haas (rechts) hat eigens neue Halterungen entwickelt, die es den Fischbacher Narren ermöglicht, auch an den neuen LED-Straßenlaternen die Haltestangen für die Narrenfähnchen problemlos an anzubringen. Der zweite Zunftmeister Andy Ettwein (oben) und Narrenrat Winfried Seemann (links) helfen sichtlich erfreut beim Anbringen der neuen Halterungen. | Bild: Albert Bantle