von Gerd Jerger

Über herrlich geschmückte, dekorative Erntealtäre konnten sich die Gottesdienstbesucher bei den Erntedankgottesdiensten in der Gesamtgemeinde Niedereschach freuen. Dafür sorgen Jahr für Jahr ganz im Stillen und im Hintergrund viele fleißige, ehrenamtlich tätige Menschen, so auch bei der evangelischen Jakobusgemeinde Niedereschach-Dauchingen.

Bürger spenden Früchte

In beiden Gemeinden wurden die Erntealtäre in den Kirchen vorab liebevoll hergerichtet. Zuvor waren viele Menschen dem Aufruf gefolgt, für das Richten der Altäre Früchte der Felder und Gärten vorbeizubringen. In der evangelischen Kirche in Niedereschach waren Sibylle Stern, Renate Meinhardt, Sabine Müller und Susanne Bauer vor Ort. Sie freuten sich über die gespendeten Erntegaben und schmückten daraus einen wundervollen Erntealtar.

Der fertige, schmucke Erntealtar.

Kirchenmusikalisch umrahmt wurde der Erntedankgottesdienst sowohl in Niedereschach als auch in Dauchingen vom Kirchenchor der Jakobusgemeinde unter der Leitung von Dirigent Hartmut Lübben. Sowohl in Niedereschach als auch in Dauchingen, kommen die Gaben des Erntealtares der Tafel in Villingen-Schwenningen zu Gute.

Das ist Erntedank

Mit dem Erntedankfest soll in Dankbarkeit an den Ertrag in Landwirtschaft und Gärten erinnert werden und auch daran, dass es nicht allein in der Hand des Menschen liegt, über ausreichend Nahrung zu verfügen. Die Erntegaben werden nach dem Fest zuweilen an Bedürftige in der Gemeinde, in Obdachlosenheimen oder an karitative Einrichtungen verteilt.