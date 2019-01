von Gerd Jerger

Mit einer Einladung zu einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant Café "Bantle" ging jetzt die zwölfjährige Ära der ehrenamtlichen Organisation des Bürgertreffs in der Schabenhausener Schlierbachhalle zu Ende. Eine echte Erfolgsgeschichte, wie man sie im weiten Umkreis mit Sicherheit nicht nochmals wiederfinden konnte, darin waren sich Bürgermeister Martin Ragg, sein Amtsvorgänger Otto Sieber und Ortsvorsteher Alfred Irion einig. Gesangsabende, Paschen, Tanztee-Veranstaltungen oder auch Adventsbasare wechselten sich im Bürgertreff in schöner Regelmäßigkeit ab. Vor allem habe man in Schabenhausen eine zwölfjährige Periode ohne Dorfgasthaus mit ehrenamtlichem Engagement überbrückt.

Historie: Nach der Schließung des Restaurants "Café Sonneck" in Schabenhausen fehlte für die Bürger eine Anlaufstelle zur Kommunikation und zum gemeinsamen Miteinander. Im Jahr 2006 wurde dann bei einer Bürgerversammlung das Problem thematisiert. Damals hatte der damalige Ortsvorsteher Helmut Gürth die Idee, in der Schlierbachhalle alle 14 Tage jeweils donnerstags eine Bewirtung anzubieten, um in gemütlicher Runde beisammen sitzen und so die in Schabenhausen ohnehin gute Dorfgemeinschaft stärken zu können. Eine Idee, die viele faszinierte. Mit Hermann und Waltraud Müller, Hans und Margot Lauer, Heinz und Gerda Kammerer sowie Wendelin und Frieda Singler fanden sich gleich vier Ehepaare, die sich bereit erklärten, den Bürgertreff ehrenamtlich zu organisieren und dort auch selbst ehrenamtlich zu bewirten.

Von Anfang an mit dabei und auch Motor des Bürgertreffs: Heinz Kammerer mit Frau Gerda.