Abwechslung bot am Samstagnachmittag die Herbsthauptprobe der Freiwilligen Feuerwehr Fischbach zusammen mit der Löschgruppe aus Kappel. Als Übungsort wurde der Hinterhof des Schmiedesteighauses ausgewählt, denn dort befindet sich die Ausfahrt des Feuerwehrgerätehauses.

Drei unterschiedliche Szenarien spielte die Feuerwehr durch und ließ die Zuschauer daran teilhaben.

Zunächst setzte der „zufällig“ vorbeikommende Alexander Rist, als er Rauch aus einem Nebengebäude des Schmiedesteigauses entdeckte, einen Notruf ab, bei dem der Telefonverkehr zwischen dem Anrufer und dem Mitarbeiter der Leitstelle per Mikrofon für die Zuschauer hörbar war. So konnten diese miterleben, welche Angaben von der Leitstelle erfragt werden mussten, um die richtigen Maßnahmen einzuleiten und wie die Feuerwehrmitglieder, die parallel zu dem Gespräch von der Leitstelle bereits per Funk alarmiert wurden, nach und nach am Gerätehaus eintrafen und sich im Eiltempo einsatzfähig machten und ausrückten.

Hand in Hand arbeiteten Feuerwehr und DRK bei der Bergung und Erstversorgung der Verletzten zusammen.

Kommentiert wurden die einzelnen Schritte von Kommandant Jürgen Seemann, der den Zuschauern, darunter auch Bürgermeister Martin Ragg und Ortsvorsteher Peter Engesser, die Gründe für die Herangehensweisen erläuterte. Für den DRK-Ortsverein Fischbach, die die Erstversorgung der geborgenen Verletzten übernahmen, erläuterte Andrea Ulmschneider als Mitglied der Bereitschaftsleitung und Einsatzleiterin die Erstversorgung der geborgenen und verletzten Menschen.

Nach dem Szenario führte die Feuerwehr unter Einsatzleitung von Elmar Roth einen Löschangriff vor. Eine Wasserversorgung wurde aufgebaut, Atemschutzträger drangen in das Gebäude ein, löschten den Brand im Gebäude und bargen zwei verletzte Menschen, die dem DRK zur Erstversorgung übergeben wurden. Das Gebäude wurde mit einem Gebläse in kurzer Zeit rauchfrei gemacht.

Beim dritten Übungsteil, bei dem die Mitglieder der Löschgruppe Kappel zum Einsatz kamen, wurde in einer einsehbaren Küche eindrucksvoll demonstriert und erläutert, dass man erhitztes Fett, das in Brand gerät, niemals mit Wasser löschen darf.