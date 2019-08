von Albert Bantle

Viel Neues zu sehen und zu bestaunen gibt es am Sonntag, 4. August, von 14 bis 17 Uhr im Lebens-Spuren-Heimatmuseum Niedereschach in der Sinkinger Straße 2. Dazu gehört auch die laufende Sonderausstellung unter dem Thema „Ritsch-Ratsch Fotoapparate„, bei welcher die rasante technische Entwicklung in diesem Bereich deutlich vor Augen geführt wird.

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, sagt man. Wie viel größer muss die Freundschaft dann sein bei einem Überraschungsgeschenk von rund 300 Kilogramm?

Geschenk aus der Nachbarschaft

Auf jeden Fall riesengroß war die Freude beim Heimatmuseum Niedereschach über das große Klavier aus den 20-er Jahren, voll funktionsfähig und gut in Schuss, das man von der direkt neben dem Museum wohnende Familie Medilovic geschenkt bekommen hat. „Lediglich die Intonation erinnert zur Zeit noch etwas an Honky Tonk und Westernsalon, aber nach einer guten Stimmung wird es sich zu einem ins Museumscafé passenden Salonklavier mausern“, so Museumschef Hans Otto Wagner voller Vorfreude.

Ortsvorsteher Peter Engesser habe in gekonnter Manier einen farblich zum Museumscafé passenden Hintergrund geschaffen und so sei nun ein neuer Blickpunkt für das Museum geschaffen. „Natürlich steht das Klavier musikalischen Gästen zur spontanen Verfügung“, so Wagner. Für leisere Unterhaltung kann aber auch ein altes Blaupunkt-Radio aus dem Jahr 1940 sorgen, das dem Museum von Arthur Flaig überlassen wurde.

Landwirtschaftsbilder im Vereinszimmer

Neu ist auch die Dauerausstellung im Vereinszimmer, welche sich dem Thema Landwirtschaft widmet. Zu sehen sind Bilder aus einer der Schaffensperioden des leider im April diesen Jahres verstorbenen Museumsfreundes und Kunstmalers Harald Schwaiger.