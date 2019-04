von SK

Am Ostermontag sind in der Zeit zwischen 7.30 und 8.30 Uhr unbekannte Täter in zwei Wohnungen und eine Werkstatt an der Niedereschacher Straße eingedrungen. Offenkundig scheuten die Täter nicht einmal das Tageslicht.

Die Einbrecher schlugen laut Polizei jeweils eine Scheibe ein und verschafften sich Zutritt in die Wohnungen. Die Eindringlinge durchsuchten außerdem Schubladen und Schränke nach Wertgegenständen.

Anschließend zertrümmerten die Einbrecher eine Scheibe an einem Nebengebäude und durchstöberten eine Werkstatt. Über die Schadenshöhe und die gestohlenen Gegenstände liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Villingen (Telefon 07721-6010) entgegen, hieß es am Mittwoch von einem Behördensprecher abschließend.