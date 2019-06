von Albert Bantle

Seit dem Jahr 1990 ist der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuz (DRK) Fischbach bei der Ungarn-Hilfe des DRK-Kreisverbandes Villingen-Schwenningen für Budapest mit dabei. In diesen Jahren sind zwischen den Mitgliedern in Fischbach und Ungarn auch viele persönliche Freundschaften gewachsen. Vor diesem Hintergrund weilten nun wieder einige Mitglieder des DRK Fischbach in Ungarn und wurden dort einmal mehr mit großer Freude empfangen.

Unterstützung wird benötigt

Ohne die seit vielen Jahren andauernde Unterstützung durch den DRK-Kreisverband Villingen und einige seiner Mitgliedsvereine könnte man beim ungarischen Roten Kreuz in Budapest nicht so segensreich wirken und vielen Bedürftigen helfen. Die hatte Tibor Naqy vom Ungarischen Roten Kreuz bei früheren Besuchen in Fischbach immer wieder deutlich gemacht. Diese Unterstützung werde auch weiterhin gebraucht, betonte Tibor Nagy.

Das ungarische Eis mundete bestens.

Die Motoren der Ungarn-Hilfe waren über viele Jahre Ehrenkreisbereitschaftsleiter Jürgen Lippold und seine Frau Uschi, die sich im vergangenen Jahr schweren Herzens aus Altersgründen aus der Ungarnhilfe zurückgezogen haben. Bis heute immer mit dabei ist Wolfgang Schwochert, der wie Lippold der Fischbacher DRK-Bereitschaft angehört. Bei den vielen Hilfstransporten sei stets auch von Mitgliedern aus anderen Ortsvereinen des Kreisverbandes Villingen Unterstützung gekommen. Insgesamt wurden schon viele hundert Tonnen Hilfsgüter nach Budapest gebracht.

„Werden weiter helfen“

Vom DRK sind immer wieder Mitglieder der beteiligten Bereitschaften in Budapest vor Ort und wissen deshalb aus erster Hand, dass Hilfe dort nach wie vor bitter nötig ist und dass ihre Hilfe eins zu eins bei den Bedürftigen ankommt, egal ob es sich um Sach- oder Geldspenden handelt. „Wir waren zwar nicht die Ersten, die nach Ungarn gefahren sind, dafür sind wir jetzt immer noch da und werden weiter helfen, sofern wir wie bisher finanziell vom Kreisverband und den Mitgliedern anderer Ortsvereine unterstützt werden“, sagt Wolfgang Schwochert mit Blick in die Zukunft.

Besonderes Gastgeschenk

Beim jetzt zu Ende gegangenen Besuch in Ungarn waren vom DRK Fischbach Wolfgang und Gaby Schwochert, Robert und Ute Stern, Chris Cammerer und Angelika Müller dabei. Als Gastgeschenk hatten die Fischbacher dem Budapester DRK zehn Laienreanimationspuppen überreicht. Dieses Geschenk kam gerade zur richtigen Zeit, da dort gerade eine entsprechende Aktion mit der Bevölkerung läuft.

Leckeres Eis

Nach ihrer Ankunft in Budapest wurde die Fischbacher von einer Delegation, zu der auch Dolmetscher gehörten, abgeholt. Nach einer kleinen Stadtrundfahrt stand ein gemeinsames Mittagessen auf dem Programm. Danach fuhr man aufs Land, wo die Gäste von Aniko und Karoly eingeladen wurde, so richtig zu schlemmen. Aniko und Karoly sind ein Ehepaar, das ehrenamtlich für das ungarische Rote Kreuz arbeitet. Sie besitzen eine Konditorei mit Eisdiele.

Das selbstgemachte Eis war hervorragend, waren sich die Fischbacher einig. „Da war nichts mit einer oder zwei Kugeln. Jeder von uns musste mindestens vier Kugeln probieren“, lacht Angelika Müller. Anschließend fuhr man an einen Nebenarm der Donau zu Jeanette. Sie besitzt dort eine wunderschöne Datscha und dort waren die Fischbacher zu einem deftigen ungarischem Gulasch eingeladen. Jeanette war vor ihrem Eintritt in den Ruhestand Leiterin eines Teils des Budapester Roten Kreuzes.

Sehr viel Arbeit

Am nächsten Morgen ging es weiter mit dem Besuch einer Markthalle, wo es viele ungarische Spezialitäten zu entdecken gab. Danach stand ein Besuch im Büro des dortigen Roten Kreuzes auf der Tagesordnung, wo man umfassend über die Arbeit des Ungarischen Roten Kreuzes und aktuelle Änderungen und Neuerungen informiert wurde. Dort konnten die Fischbacher auch die Lager besichtigen, in denen die Kleidertransporte des Kreisverbandes verteilt werden. Dort wird alles sortiert und für die Bedürftigen bereitgelegt. „Man sieht, das dort sehr viel Arbeit anfällt“, so der Eindruck von Angelika Müller.

Viele Sehenswürdigkeiten

Nach einem wiederum deftigen ungarischen Fleischgericht und als Nachtisch Palatschinken begann der offizielle Teil. Dabei wurde mit Bildberichten anschaulich gezeigt, was alles in der Bevölkerung getan wird und die Fischbacher Delegation überreichte ihr Gastgeschenk. Die letzten beiden Tage in Ungarn nutzten die Fischbacher zusammen mit ihren ungarischen Freunden, um die Stadt Budapest und ihre Sehenswürdigkeiten zu bewundern.

Danach fuhr man noch an der Donau entlang bis zum Donauknie, ehe es dann viel zu früh wieder galt, im Mannschaftsbus des Fischbacher DRK die Heimreise anzutreten. „Es ist toll zu sehen, was sich in Budapest alles tut, vor allem, dass unsere Kleidertransporte immer noch dringend nötig gebraucht werden und dort auch verantwortungsvoll verteilt werden“, so das Fazit der Fischbacher DRK- Vorsitzenden Angelika Müller nach ihrer Rückkehr.