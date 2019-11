von Gerd Jerger

Seit 25 Jahren gibt es die Niedereschacher Senioren-Montagsradler. Darauf sind die Mitglieder dieser sportlichen, von Wolfgang Tauser geleiteten und unter dem „Dach“ des Radfahrervereins Viktoria 1910 radelnden Seniorengruppe sehr stolz, wie sich bei der Saison-Abschlussfeier im Restaurant „Bantle“ zeigte.

Eine besondere Saison

Mit Blick auf das 25-jährige Bestehen der Gruppe sprach Tauser dabei von einer besonderen Saison und ging in kurzen Worten auf das zurückliegende Vierteljahrhundert der Montagsradler ein. Die Anfänge gehen zurück auf das Jahr 1994. Damals war es Dieter Scholder, der Gruppe leitete. Als dieser 2002 schwer erkrankte, übernahm Friedbert Neff bis 2004 die Leitung. Auf Neff folgte nach den Worten von Tauser mit dem früheren Rektor der Niedereschacher Schule, Gernot Stärk, ein „junger, ungestümer und frischgebackener Ruheständler“ der die Leitung und Organisation übernahm.

2009 kam das E-Bike

Stärk sei im Jahr 2009 auch der erste Radler der Gruppe mit einem E-Bike gewesen. Im selben Jahr habe man auch entschieden, nicht mehr abends, sondern bereits am Nachmittag auf Tour zu gehen. Unvergessen ist bei den Montagsradlern die Teilnahme an der „Tour de Ländle“ im Jahr 2006. Im Jahr 2010 hat Franz Stern den Part der Ausfahrten von Stärk übernommen und 2012 übergab Stärk die Leitung an Wolfgang Tauser.

Wetter macht Probleme

Höhepunkt im Jubiläumsjahr 2019 war im Mai eine viertägige Ausfahrt ins Elsass. Diese ganz besondere Ausfahrt und die sonstigen Aktivitäten und Touren 2019 hat Werner Kraus in Wort und Bild festgehalten und rief bei der Abschlussfeier die Höhepunkte noch einmal in Erinnerung. Im Rückblick auf die Saison 2019 zeigte sich, dass die Radler immer wieder einmal mit dem wechselhaften Wetter zu kämpfen hatten und immer wieder Ausweichtermine organisiert werden mussten. War es in den ersten Monaten eher zu kühl, so sei es im Sommer zu heiß gewesen, weshalb im Juni mit Blick auf angesagte 39 Grad Celsius eine Tour kurzfristig verkürzt und zudem ins schattige Eschachtal verlegt werden musste.

1330 Kilometer auf dem Rad

Nichts desto trotz habe man in der abgelaufenen Saison 29 Ausfahrten unternommen, so die Statistik von Tauser. Dabei habe man eine Gesamtstrecke von 1330 Kilometern zurückgelegt. Im Schnitt haben 17 Radler teilgenommen und die durchschnittliche Strecke pro Tour lag bei 46 Kilometer. Besonders dankte Tauser seinen beiden Assistenten Alfred Merkle und Willi Wipf sowie seiner Frau Karin Tauser und Werner Kraus für dessen Bilddokumentationen und überreichte ihnen Präsente. Aus den Reihen der Radler dankten Monika Jerger und Franz Glatz dem stets engagierten Wolfgang Tauser sowie Wipf und Merkle für ihren unermüdlichen Einsatz und überreichten ihnen Präsente.

Ausbau der Radwege

Mit Spannung und großem Interesse verfolgten die Radler die Ausführungen von Bürgermeister Martin Ragg, der voll des Lobes für die Montagsradler war. Der Rathauschef informierte über die aktuelle Kommunalpolitik und insbesondere den weiteren Ausbau des Radwegenetzes auf der Gemarkung der Gesamtgemeinde.