von Gerd Jerger

Gemeinsam erfolgreich und dies sogar kreisübergreifend agieren die Gemeinden Niedereschach-Deißlingen und Dauchingen im Schulbereich. Die von diesen drei Gemeinden initiierte und getragene Gemeinschaftsschule Eschach Neckar ist ein absolutes Erfolgsmodell. Das zeigte sich bei der Abschlussfeier der Klassen 9 (Hauptschule) und 10 (Realschule) in der Eschachhalle in Niedereschach, der mehr als 300 Gäste beiwohnten, überaus deutlich.

Meilenstein in der Schulgeschichte

Die diesjährige Abschlussfeier war zudem ein Meilenstein in der noch jungen Geschichte der Gemeinschaftsschule, denn erstmals konnte mit der Klasse 10 ein Jahrgang der Gemeinschaftsschule mit Realschulabschluss verabschiedet werden. Dass hinter dem Erfolg der Schule, der gekrönt wurde durch gute Prüfungsergebnisse, eine grandiose Teamleistung steckt, zeigte sich in den verschiedenen Reden und Danksagungen mehr als deutlich. Die Dankesworte von Schülersprecher Silas Zepf im Namen aller Schüler nahmen einen breiten Raum ein. Das fing an mit dem gesamten Lehrerkollegium mit Rektor Peter Singer und Konrektor Rainer Morschl an der Spitze und reichte bis hin zu den „netten Mensadamen“, dem gesamten Schulbetreuungsteam, den Eltern, Hausmeister Marco Kirchner und Schulsekretärin Monika Singer.

Lob für moderne Schulausstattung

Ganz besonders bedankten sich die Schüler bei den Klassenlehrern Thomas Fehrenbacher (Klasse10), Kathrin Halder (Klasse 9 a) und Thomas Flaig (Klasse 9 b) und der pädagogischen Assistentin Elisabeth Schunk, die nach den Worten von Silas Zepf wirklich immer geholfen habe, egal ob nachts um eins oder morgens um halb neun vor dem Mathelernnachweis. Hochgelobt wurde von Zepf zudem die moderne Ausstattung in allen Schulräumen, für die sich das Rektorteam immer sehr eingesetzt haben.

Die Schülerband der Klasse 9 bereicherte das Programm musikalisch | Bild: Gerd Jerger

Das kurzweilige und anspruchsvolle Programm der Abschlussfeier, durch das Nina Krachenfels und Felix Zepf führten, war eine Mischung aus Reden, Sketchen und Liedbeiträgen. Der Jungenchor der Klasse 10, die Schülerband der Klasse 9, ein gemeinsam vorgetragenes Lied und ein Klassensketch über einen ganz normalen Schultag, der zugunsten des Humors ein ganz kleines bisschen auf Kosten der Lehrer ging, begeisterte die Besucher.

Auf die Stärken konzentrieren

Sehr motivierend für die Schulabgänger war die Ansprache von Klassenlehrer Thomas Fehrenbacher. Er führte den Schülern aber auch allen anderen Anwesenden eindrucksvoll vor Augen, wie wichtig es sei, sich im Leben auf seine individuellen Stärken zu konzentrieren und nicht mit den vorhandenen Schwächen zu hadern.

Rektor Peter Singer nahm die Zeugnisübergabe und die Preisverleihungen vor, verbunden mit zahlreichen Dankesworten an viele Beteiligte. Singer zeigte auch den bisherigen Werdegang der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar auf. Dabei wurde eines deutlich, dass viele Mitwirkende am Werk beteiligt sind und dass es nicht selbstverständlich ist, dass das Projekt zur Erfolgsgeschichte wurde und man nun an der Gemeinschaftsschule den Realschulabschluss erlangen kann.

Das Leben als Langstreckenlauf

Deißlingens Bürgermeister Ralf Ulbrich, der auch die Grüße seiner Kollegen Torben Dorn (Dauchingen) und Martin Ragg (Niedereschach) übermittelte, zeigte den Schülern am Beispiel des erfolgreichen Langstreckenläufers Dieter Baumann auf, dass sie mit dem nun erworbenen Schaulabschluss zwar eine wichtige Etappe in ihrem noch jungen Leben erfolgreich gemeistert haben, aber eben nur eine Etappe, der weitere folgen werden. Und sollte es einmal auf einer der weiteren Etappen nicht so klappen wie gewünscht, gelte es, nicht zu resignieren, sondern den Blick nach vorne zu richten.