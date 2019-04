von Gerd Jerger

Mit Bravour hat der im vergangenen Jahr zum Zunftmeister der Narrenzunft Schabenhausen (NZS) gewählte Dennis Ulmschneider sein erstes Jahr an der Spitze der Schlierbachnarren mit ihren Wasserträgern und Brunnenschrecks hinter sich gebracht. Und auch seine erste Jahreshauptversammlung meisterte er souverän.

Viel Unterstützung

Der vor einem Jahr vollzogene Generationswechsel von der verdienstvollen Karin Höllein hin zu Ulmschneider ist also geglückt, so dass sich in der Versammlung Karin Höllein, die als Beirätin noch ein Jahr in der Vorstandschaft mitwirkte, nun endgültig aus dem Vorstandschaft verabschieden konnte. Für sie gab es Blumen und dankende Worte, für ihr, wie es Ulmschneider bezeichnete, "Ausgliederungsjahr", in dem sie ihn, wo es nur ging, unterstützt habe.

Dank an fleißige Frauen

Auch wenn sie nun nicht mehr dem Vorstand angehört, will sie eng mit der Zunft verbunden bleiben und diese im Hintergrund auch weiterhin unterstützen. Eine Herzensangelegenheit war es ihr, den vielen Backfrauen einmal ganz öffentlich herzlich für deren stets großartige Unterstützung zu danken. Auch wenn es, wie jüngst bei der Bewirtung im Floraparadies Weißer der Fall, darum geht neben Kuchen auch noch Kartoffeln für den berühmten Kartoffelsalat der NZS zu schälen und zu schneiden, könne sie sich auf ihre Frauen verlassen. "Das funktioniert wunderbar und es ist mir ein Bedürfnis, Danke zu sagen", so Höllein.

Guter Zusammenhalt

Dass bei der NZS der Zusammenhalt sehr gut ist und immer Mitglieder und Unterstützer da sind, die sich aktiv mit einbringen, zeigte sich auch unmittelbar nach der Versammlung, als alle zum Wurstsalatessen eingeladen wurden.